DJ Mahmut Orhan konser gelirini depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı

Uluslararası müzik listelerinde fırtınalar estiren DJ Mahmut Orhan, alkışlanacak bir karara imza attı.



Başarılı sanatçı, Avustralya’da gerçekleştireceği turne gelirinin tamamını, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 11 ili sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuk ve gençlerin gelişim programlarına bağışlayacağını duyurdu.

"DERİN ETKİLER GEÇMEDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına seslenen Mahmut Orhan, felaketin üzerinden zaman geçmesine rağmen acıların ve ihtiyaçların hala taze olduğuna dikkat çekti. Ünlü DJ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: