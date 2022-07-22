Doğa kampı ve sporla yaza merhaba
Sürprizlerle dolu macera parkı, heyecanlı survivor parkurları; futbol, voleybol, tenis ve daha pek çok aktivite… Arkadaşlık ve takım çalışması ile dopdolu tatilin adresi İBB Spor Okulları ve Doğa Kampları yaz boyunca çocuklarla dolup taşacak…
Dijital dünyada çocuklar ekran başından ayrılmıyor. Arkadaşlarıyla yüz yüze oyun oynama, kitap okuma, hatta ‘uyku’ için bile yeterli zamanı yok artık çocukların.
Kent genelinde 40’ın üzerinde tesisteki İBB Spor Okullarında uzman eğitmen kadrosuyla, 3-17 yaş arası çocuklara; 17 farklı branşta 2 aylık dönemlerde spor eğitimi veriliyor. Online satranç eğitimlerinin de yer aldığı etkinliklerle çocuklar, hem daha enerjik ve eğlenceli vakit geçiriyor hem de spor yeteneklerini keşfediyor.
ÇOCUKLAR SOSYALLEŞİYOR
TÜİK 2021 verilerine göre pandeminin de etkisiyle çocuklar günde yaklaşık 3 saat internet kullanıyor ve bu zamanın çoğunu da sosyal medyada harcıyor. İBB, okulların tatil olduğu uzun yaz döneminde gerçekleştirdiği etkinlilerle çocukları doğaya ve spora yönlendiriyor. Bu yıl 20 Haziran’da başlayan yaz programı, 2 Eylül’de sona erecek. İBB Spor Okullarında 8 haftalık periyotlara ayrılan eğitimler; beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından veriliyor. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanların eğitim verdiği İBB Spor Okullarına kayıtlar 13 Haziran’da başladı. www.spor.istanbul web adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.
EĞLENCELİ DOĞA KAMPI
İBB doğa kamplarında; çocukların yaş gruplarına uygun ‘günübirlik’ ve ‘1 gece 2 gün konaklamalı’ doğa eğitimleri ve spor aktiviteleri düzenleniyor. Temel kampçılık eğitimleriyle birlikte; atletizm, okçuluk, oryantring (haritada yön bulma), bisiklet sürüşü, tırmanma, macera parkı, survivor parkuru, drama atölyesi ve daha pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Farklı ilçelerden gelen çocuklara, doğayla baş başa; sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırılıyor. Pandemi kısıtlamaları kalksa da tedbirler çerçevesinde araçlarda ve alanda sosyal mesafe ve dezenfeksiyona özen gösteriliyor.
KAMP ÜCRETLİ Mİ?
Günübirlik kamp katılım ücreti 25 TL, konaklamalı kamp katılım ücreti ise 50 TL. Bu ücret, kampa katılan çocuklar için hazırlanan tişört, buff, katlanabilir su matarası, bez torba ve sertifika için alınıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ara öğün ve akşam yemeğinden oluşan yemek menüsü çocukların sevdiği, besleyici yiyeceklerden oluşuyor. Özel gereksinimli çocuklar için katılım ücretsiz.
NASIL KAYIT YAPTIRABİLİRİZ?
Etkinliklere katılabilmek için önce Spor İstanbul üyeliğinin yapılması gerekiyor. “event.spor.istanbul” web adresinden kayıt işlemleri gerçekleştirilebilir.
AİLELER, “ONLINE” İZLEYEBİLİYOR
Ebeveynler, telefonlarına SMS’le gönderilen link ile kamp merkezi toplanma ve yemek alanındaki çocuklarını online izleme imkanı buluyor. Sürprizlerle dolu doğa kampı İstanbullu çocukları bekliyor…
Doğa kampları 600’ü özel gereksinimli 7 bin çocuk kapasiteli
Atletizm, okçuluk, oryantiring, bisiklet sürüşü, tırmanma, macera parkı, survıvor parkuru etkinlikleri ile drama atölyesi çocukları bekliyor
KAMP YERLERİ:
Günübirlik Kamp: Nişantepe Orman Parkı-Çekmeköy
Konaklamalı Kamp: Gerçek Macera Yeşil Vadi-Şile
KAMPLARA ULAŞIM 8 ANA MERKEZDEN
Günübirlik Kamp Transfer Noktaları
Avrupa Yakası
1. Bahçelievler Spor Kompleksi
2. Fatih Spor Kompleksi
Anadolu Yakası
1. Haldun Alagaş Spor Kompleksi
2. Hasan Doğan Spor Kompleksi
Konaklamalı Kamp Transfer Noktaları
Avrupa Yakası
1. Avcılar Spor Kompleksi
2. Beyoğlu Yüzme Havuzu
Anadolu Yakası
1. Ümraniye Çakmak Yüzme Havuzu
2. Pendik Sahil Spor Tesisi
İBB SPOR OKULLARI VE BRANŞLARI
- Atletizm (7-12 Yaş)
Maltepe Sahil Spor Tesisleri
Pendik Çamlık Spor Tesisleri
- Badminton (6-15 Yaş)
Metin Oktay Spor Tesisi
- Basketbol (7-15 Yaş)
Avcılar Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Beyoğlu Spor Tesisi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Metin Oktay Spor Tesisi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
- Buz Pateni (5-12 Yaş)
Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi
- Capoeıra (5-17 Yaş)
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
- Cimnastik (4-8 Yaş)
75. Yıl Yüzme Havuzu
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Metin Oktay Spor Tesisi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi
Şile Spor Kompleksi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
- Futbol (6-15 Yaş)
Bostancı Sahil Spor Tesisi
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çırpıcı Spor Tesisi
Florya Spor Tesisi
Hakkı Başar Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Kaynarca Spor Tesisi
Kuştepe Spor Tesisi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Pendik Sahil Spor Tesisi
Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi
Sultangazi Gazi Spor Tesisi
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Tuzla Sahil Spor Tesisi
- Judo (5-17 Yaş)
Beykoz Spor Tesisi
- Karate (5-17 Yaş)
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi
- Kıck Boks (5-17 Yaş)
Halkalı Yüzme Havuzu
Kungfu & Wushu (5-17 Yaş)
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
- Okçuluk (9-14 Yaş)
Esenler Spor Kompleksi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
- Taekwondo (5-17 Yaş)
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
- Temel Hareket Eğitimi (3-5 Yaş)
75. Yıl Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Haldun Alagaş Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Metin Oktay Spor Tesisi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi
Şile Spor Kompleksi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
- Tenis (5-15 Yaş)
Avcılar Spor Kompleksi
Florya Spor Tesisi
Güzelce Spor Tesisi
Maltepe Sahil Spor Tesisi
Metin Oktay Spor Tesisi
Pendik Çamlık Spor Tesisi
Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
- Voleybol (7-15 Yaş)
Avcılar Spor Kompleksi
Bayrampaşa Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Metin Oktay Spor Tesisi
Tevfik Aydeniz Spor Tesisi
- Yüzme (4-15 Yaş)
75. Yıl Yüzme Havuzu
Avcılar Spor Kompleksi
Bahçelievler Spor Kompleksi
Beykoz Spor Tesisi
Beyoğlu Yüzme Havuzu
Cemal Kamacı Spor Kompleksi
Çekmeköy Spor Kompleksi
Esenler Spor Kompleksi
Fatih Spor Kompleksi
Halkalı Yüzme Havuzu
Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi
Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi
Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
Sefaköy Yüzme Havuzu
Şile Spor Kompleksi
Taha Akgül Spor Kompleksi
Tuzla Kafkale Spor Kompleksi
Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu
Yenidoğan Yüzme Havuzu
Yeşilpınar Yüzme Havuzu
- Online Satranç (7-11 Yaş)
Dersler online gerçekleşiyor
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