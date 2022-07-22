Doğa kampı ve sporla yaza merhaba

22 Temmuz 2022 Cuma, 00:00

Dijital dünyada çocuklar ekran başından ayrılmıyor. Arkadaşlarıyla yüz yüze oyun oynama, kitap okuma, hatta ‘uyku’ için bile yeterli zamanı yok artık çocukların.

Kent genelinde 40’ın üzerinde tesisteki İBB Spor Okullarında uzman eğitmen kadrosuyla, 3-17 yaş arası çocuklara; 17 farklı branşta 2 aylık dönemlerde spor eğitimi veriliyor. Online satranç eğitimlerinin de yer aldığı etkinliklerle çocuklar, hem daha enerjik ve eğlenceli vakit geçiriyor hem de spor yeteneklerini keşfediyor.

ÇOCUKLAR SOSYALLEŞİYOR

TÜİK 2021 verilerine göre pandeminin de etkisiyle çocuklar günde yaklaşık 3 saat internet kullanıyor ve bu zamanın çoğunu da sosyal medyada harcıyor. İBB, okulların tatil olduğu uzun yaz döneminde gerçekleştirdiği etkinlilerle çocukları doğaya ve spora yönlendiriyor. Bu yıl 20 Haziran’da başlayan yaz programı, 2 Eylül’de sona erecek. İBB Spor Okullarında 8 haftalık periyotlara ayrılan eğitimler; beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından veriliyor. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanların eğitim verdiği İBB Spor Okullarına kayıtlar 13 Haziran’da başladı. www.spor.istanbul web adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.





EĞLENCELİ DOĞA KAMPI

İBB doğa kamplarında; çocukların yaş gruplarına uygun ‘günübirlik’ ve ‘1 gece 2 gün konaklamalı’ doğa eğitimleri ve spor aktiviteleri düzenleniyor. Temel kampçılık eğitimleriyle birlikte; atletizm, okçuluk, oryantring (haritada yön bulma), bisiklet sürüşü, tırmanma, macera parkı, survivor parkuru, drama atölyesi ve daha pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Farklı ilçelerden gelen çocuklara, doğayla baş başa; sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç kazandırılıyor. Pandemi kısıtlamaları kalksa da tedbirler çerçevesinde araçlarda ve alanda sosyal mesafe ve dezenfeksiyona özen gösteriliyor.





KAMP ÜCRETLİ Mİ?

Günübirlik kamp katılım ücreti 25 TL, konaklamalı kamp katılım ücreti ise 50 TL. Bu ücret, kampa katılan çocuklar için hazırlanan tişört, buff, katlanabilir su matarası, bez torba ve sertifika için alınıyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ara öğün ve akşam yemeğinden oluşan yemek menüsü çocukların sevdiği, besleyici yiyeceklerden oluşuyor. Özel gereksinimli çocuklar için katılım ücretsiz.

NASIL KAYIT YAPTIRABİLİRİZ?

Etkinliklere katılabilmek için önce Spor İstanbul üyeliğinin yapılması gerekiyor. “event.spor.istanbul” web adresinden kayıt işlemleri gerçekleştirilebilir.





AİLELER, “ONLINE” İZLEYEBİLİYOR

Ebeveynler, telefonlarına SMS’le gönderilen link ile kamp merkezi toplanma ve yemek alanındaki çocuklarını online izleme imkanı buluyor. Sürprizlerle dolu doğa kampı İstanbullu çocukları bekliyor…





Doğa kampları 600’ü özel gereksinimli 7 bin çocuk kapasiteli





Atletizm, okçuluk, oryantiring, bisiklet sürüşü, tırmanma, macera parkı, survıvor parkuru etkinlikleri ile drama atölyesi çocukları bekliyor

KAMP YERLERİ:

Günübirlik Kamp: Nişantepe Orman Parkı-Çekmeköy

Konaklamalı Kamp: Gerçek Macera Yeşil Vadi-Şile





KAMPLARA ULAŞIM 8 ANA MERKEZDEN

Günübirlik Kamp Transfer Noktaları

Avrupa Yakası

1. Bahçelievler Spor Kompleksi

2. Fatih Spor Kompleksi

Anadolu Yakası

1. Haldun Alagaş Spor Kompleksi

2. Hasan Doğan Spor Kompleksi

Konaklamalı Kamp Transfer Noktaları

Avrupa Yakası

1. Avcılar Spor Kompleksi

2. Beyoğlu Yüzme Havuzu

Anadolu Yakası

1. Ümraniye Çakmak Yüzme Havuzu

2. Pendik Sahil Spor Tesisi

İBB SPOR OKULLARI VE BRANŞLARI

Atletizm (7-12 Yaş)

Maltepe Sahil Spor Tesisleri

Pendik Çamlık Spor Tesisleri

Badminton (6-15 Yaş)

Metin Oktay Spor Tesisi

Basketbol (7-15 Yaş)

Avcılar Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Beyoğlu Spor Tesisi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Metin Oktay Spor Tesisi

Taha Akgül Spor Kompleksi

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi





Buz Pateni (5-12 Yaş)

Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi

Capoeıra (5-17 Yaş)

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

Cimnastik (4-8 Yaş)

75. Yıl Yüzme Havuzu

Bahçelievler Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Metin Oktay Spor Tesisi

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Sefaköy Yüzme Havuzu

Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi

Şile Spor Kompleksi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Futbol (6-15 Yaş)

Bostancı Sahil Spor Tesisi

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Çırpıcı Spor Tesisi

Florya Spor Tesisi

Hakkı Başar Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Kaynarca Spor Tesisi

Kuştepe Spor Tesisi

Maltepe Sahil Spor Tesisi

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Pendik Sahil Spor Tesisi

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi

Sultangazi Gazi Spor Tesisi

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Tuzla Sahil Spor Tesisi

Judo (5-17 Yaş)

Beykoz Spor Tesisi

Karate (5-17 Yaş)

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Sefaköy Yüzme Havuzu

Silivrikapı Buz Pisti ve Spor Tesisi

Kıck Boks (5-17 Yaş)

Halkalı Yüzme Havuzu

Kungfu & Wushu (5-17 Yaş)

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Okçuluk (9-14 Yaş)

Esenler Spor Kompleksi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Taekwondo (5-17 Yaş)

Bahçelievler Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu





Temel Hareket Eğitimi (3-5 Yaş)

75. Yıl Yüzme Havuzu

Avcılar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Fatih Spor Kompleksi

Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Metin Oktay Spor Tesisi

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Sefaköy Yüzme Havuzu

Silivrikapı Buz Pisti Ve Spor Tesisi

Şile Spor Kompleksi

Taha Akgül Spor Kompleksi

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu





Tenis (5-15 Yaş)

Avcılar Spor Kompleksi

Florya Spor Tesisi

Güzelce Spor Tesisi

Maltepe Sahil Spor Tesisi

Metin Oktay Spor Tesisi

Pendik Çamlık Spor Tesisi

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Voleybol (7-15 Yaş)

Avcılar Spor Kompleksi

Bayrampaşa Spor Kompleksi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Metin Oktay Spor Tesisi

Tevfik Aydeniz Spor Tesisi

Yüzme (4-15 Yaş)

75. Yıl Yüzme Havuzu

Avcılar Spor Kompleksi

Bahçelievler Spor Kompleksi

Beykoz Spor Tesisi

Beyoğlu Yüzme Havuzu

Cemal Kamacı Spor Kompleksi

Çekmeköy Spor Kompleksi

Esenler Spor Kompleksi

Fatih Spor Kompleksi

Halkalı Yüzme Havuzu

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi

Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Tesisi

Pendik Kurtköy Spor Kompleksi

Sefaköy Yüzme Havuzu

Şile Spor Kompleksi

Taha Akgül Spor Kompleksi

Tuzla Kafkale Spor Kompleksi

Ümraniye Çakmak Kapalı Yüzme Havuzu

Yenidoğan Yüzme Havuzu

Yeşilpınar Yüzme Havuzu

Online Satranç (7-11 Yaş)

Dersler online gerçekleşiyor