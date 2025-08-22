Doğa Lara Akkaya kimdir? Doğa Lara Akkaya kaç yaşında,nereli? Doğa Lara Akkaya'nın oynadığı diziler...

Doğa Lara Akkaya, Tozlu Yaka dizisinde Duru karakterini canlandırdı. Doğa Lara Akkaya, Oyunculuk kariyerinin yanı sıra yazarlık, müzik ve resimle de ilgilenen Akkaya, üretkenliği ve yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Peki,Doğa Lara Akkaya kimdir? Doğa Lara Akkaya kaç yaşında,nereli?

DOĞA LARA AKKAYA KİMDİR?

2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doğa Lara Akkaya, Tozlu yaka dizisiyle ekran karşısına çıkmıştır. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık, müzik ve resimle de ilgilenen Akkaya, gelecekte kendi kaleme aldığı projeleri hayata geçirmeyi planladığını ifade etmiştir.

Müzik dünyasına da ilgi duyan Akkaya, Nova Norda’nın “Zorba” adlı şarkısının klibinde kamera karşısına geçti. Ayrıca “bedroom pop” ve “dreampop” tarzına yakın şarkılardan oluşan Spotify listeleriyle müzik zevkini takipçileriyle paylaşıyor. Sanatsal üretimlerinde Tim Burton ve David Cronenberg gibi sinemanın sıra dışı isimlerinden ilham aldığını dile getiriyor.

DOĞA LARA AKKAYA OYNADIĞI DİZİLER

Tozlu Yaka