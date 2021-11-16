Doğa Rutkay kaza geçirdi

16 Kasım 2021 Salı, 17:34

Doğa Rutkay, spor yaparken sakatlandı. Koşarken kaza geçirdiği öğrenilen Rutkay, sağ baldırındaki kaslarda yırtılma nedeniyle fizik tedavi görecek.

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Rutkay, hastaneye gittiği anları da paylaşarak takipçilerine iyi dilekler için teşekkür etti. Doğa Rutkay kontrolden de paylaşımlar yaparak kanamalı yırtık yaşadığını ifade etti.