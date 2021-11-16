Doğa Rutkay kaza geçirdi
Oyuncu Doğa Rutkay spor yaparken sağ baldırındaki kaslar yırtıldı. 43 yaşındaki oyuncu, üç ay fizik tedavi görecek.
Doğa Rutkay, spor yaparken sakatlandı. Koşarken kaza geçirdiği öğrenilen Rutkay, sağ baldırındaki kaslarda yırtılma nedeniyle fizik tedavi görecek.
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Rutkay, hastaneye gittiği anları da paylaşarak takipçilerine iyi dilekler için teşekkür etti. Doğa Rutkay kontrolden de paylaşımlar yaparak kanamalı yırtık yaşadığını ifade etti.
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