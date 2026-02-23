Doğal ve pratik temizlik tüyosu: Mutfak dolaplarındaki yağı çıkarmanın en etkili yolu

Mutfak dolapları zamanla yemek buharı ve kızartma dumanı nedeniyle yağlı bir tabakayla kaplanabilir. Özellikle ocak çevresindeki dolaplarda biriken bu yapışkan yağ, sıradan silme işlemiyle kolayca çıkmaz. Ancak doğru yöntemle hem yüzeyi yıpratmadan hem de kimyasal kullanmadan temizlik yapmak mümkün.

DOĞAL YAĞ ÇÖZÜCÜ KARIŞIM

Malzemeler

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı

Uygulama

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

Mikrofiber bezi karışıma batırıp fazla suyunu sıkın.

Yağlı yüzeyi dairesel hareketlerle silin.

Ardından temiz ve nemli bir bezle durulayın.

Kuru bezle mutlaka kurulayarak iz kalmasını önleyin.

İnatçı Yağlar İçin Ekstra Yöntem

Eğer yağ tabakası çok yoğunsa karbonatı az miktarda suyla macun kıvamına getirin ve yağlı bölgeye sürüp 5 dakika bekletin. Ardından yumuşak bir süngerle nazikçe silin.