Yayınlanma: 07.12.2023 - 11:37

Güncelleme: 07.12.2023 - 11:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından doğalgaz desteğinin arttırıldığını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar doğalgaz desteğinin ne kadar olduğunu ve nasıl başvurulacağını merak etmeye başladı. Peki Doğalgaz desteği başvurusu başladı mı? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar oldu?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?



Kabine toplantısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni düzenlemeyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre yıllık doğalgaz yardımı 1500 ila 3 bin 500 TL arasına çıkarıldı. Yani aylık olarak 188 TL ile 438 TL arasında yurttaşlara doğalgaz fatura yardımı yapılacak. Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."



DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar e-Devlet sisteminden giriş yaparak başvurularını yapabilir. e-Devletten yurttaşların "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümünden gerekli bilgileri doğrulamaları gerekiyor.