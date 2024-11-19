Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:16

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:16

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi iş birliğiyle düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödüller, hem akademik hem de entelektüel çalışmalarıyla öne çıkan isimlere verildi.

Odunpazarı Belediyesi ve Tekin Yayınevi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğan Avcıoğlu Ödülleri, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören törene, çok sayıda değerli isim katıldı. Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Doğan Avcıoğlu’nun fikirlerini ve mirasını yaşatmanın önemini vurgulayarak, “Yeni Doğan Avcıoğlulları yaratmalıyız” dedi.







AVCIOĞLU’NUN MİRASI YAŞATILIYOR

Başkan Kurt, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Doğan Avcıoğlu’nun eserlerini okumanın, Türkiye’yi daha demokratik, laik ve özgür bir hukuk devleti yapma hedefine inananlar için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Kurt, Avcıoğlu’nun arşivini Odunpazarı’na kazandırarak adına bir müze oluşturacaklarını ve ödüllerle bu mirası yaşatmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SEÇİCİ KURULDAN ÖVGÜLER

Doğan Avcıoğlu Ödülleri Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Gökhan Atılgan, Avcıoğlu’nun cesur bir aydın olduğunu belirterek, “1960’larda sosyalizmi açıkça savunan ilk yazarlardan biriydi. Nazım Hikmet’in şiirlerini yayımlayarak bir tabu yıkmıştır” dedi. Atılgan, Avcıoğlu’nun Kemalizm ve sosyalizmi sentezleyen devrimci yaklaşımına dikkat çekti.

3. DOĞAN AVCIOĞLU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl ödül kazananlar şöyle:

Birincilik Ödülü : Çağdaş Sümer’in “Düzenini Arayan Osmanlı” adlı eseri.

: Çağdaş Sümer’in “Düzenini Arayan Osmanlı” adlı eseri. İkincilik Ödülü : Tolga Şirin’in “Meclis Hükümeti: Rousseau’dan Marx’a, Lenin’den Atatürk’e Bir Ortak Kesen” adlı kitabı.

: Tolga Şirin’in “Meclis Hükümeti: Rousseau’dan Marx’a, Lenin’den Atatürk’e Bir Ortak Kesen” adlı kitabı. Üçüncülük Ödülü : Hatice Duygu Bankoğlu’nun “Rusya’da ve Türkiye’de Planlamanın Değişimi” başlıklı doktora tezi.

: Hatice Duygu Bankoğlu’nun “Rusya’da ve Türkiye’de Planlamanın Değişimi” başlıklı doktora tezi. Onur Ödülü: Türk tarihi ve siyaseti üzerine çalışmalarıyla tanınan Feroz Ahmad. Ahmad’ın ödülü, törene katılamadığı için öğrencisi Behlül Özkan tarafından alındı.

SÖYLEŞİ: ESKİŞEHİR, ATATÜRK VE CUMHURİYETİN SİMGESİ

Törenin ardından araştırmacı gazeteci ve gazetemiz yazarı Emre Kongar, “Sınıfsal Açıdan Atatürk ve Cumhuriyet Değerleri” başlıklı söyleşide konuştu. Kongar, Eskişehir’in Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini yansıtan bir örnek olduğunu belirterek, “Bu şehir Anadolu’da Atatürk meşalesini yakan öncülerdendir” dedi. Kongar, Cumhuriyet düşmanlarına karşı Eskişehir’deki çabaların önemine vurgu yaptı.

Tören ve söyleşi, Eskişehir halkının büyük ilgisiyle sona erdi.

TOLGA ŞİRİN İKİNCİLİK ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Tolga Şirin, güçler ayrılığı ve güçler birliği kavramlarını ele aldığı çalışmasıyla İkincilik Ödülü'ne değer görüldü. Şirin, yasamanın üstünlüğüne dayanan güçler birliği anlayışının tarihsel ve teorik temellerini incelediği kitabında, Fransız, Ekim ve Türk Devrimlerinden örneklerle devrimci pratiklere vurgu yaptı. Çalışması, disiplinlerarası yaklaşımı ve liberal ideolojik hegemonya eleştirisiyle dikkat çekti?.



HATİCE DUYGU BANKOĞLU ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU

Hatice Duygu Bankoğlu, Rusya ve Türkiye’nin planlama tarihlerini karşılaştırmalı olarak ele aldığı doktora teziyle Üçüncülük Ödülü'ne layık görüldü. Bankoğlu, iki farklı planlama geleneğinin stratejik planlamaya geçiş süreçlerini analiz ederek planlama literatürüne önemli bir katkı sundu. Çalışması, özellikle Rusça birincil kaynaklara dayalı yöntemiyle öne çıktı?.

ÇAĞDAŞ SÜMER'E ÖZEL ÖVGÜ

Çağdaş Sümer, Osmanlı'nın siyasal düzen arayışlarını incelediği çalışmasıyla ödül kazandı. Sümer, Osmanlı’nın düzenini sosyo-ekonomik dinamiklerle ele alırken, tarih yazımındaki geleneksel ve revizyonist yaklaşımların ötesine geçen bir yöntem geliştirdi. Çalışması, özgünlüğü ve titizliğiyle dikkat çekti.



FEROZ AHMAD'A ONUR ÖDÜLÜ

Türk tarihine ve siyasetine dair çalışmalarıyla tanınan ünlü tarihçi Feroz Ahmad, Doğan Avcıoğlu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ahmad, ödül törenine sağlık sorunları nedeniyle katılamasa da, gönderdiği mesajında, Avcıoğlu’nun eserlerinin akademik yolculuğuna yön verdiğini ifade etti. Ahmad, Türk tarihi ve siyasetine olan tutkusu ve çalışmalarıyla büyük bir etki yarattığını dile getirdi?.



TÖRENE İLGİ YOĞUNDU

Doğan Avcıoğlu’nun mirasını yaşatmayı amaçlayan ödül töreni, geniş bir katılımla gerçekleşti. Kazananlar, ödüllerini alırken hem eserleri hem de topluma katkılarıyla dikkat çekti.