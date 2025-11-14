Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı Sahibi, Doğan Pürsün'ün yaşamı merak ediliyor. Peki, Doğan Pürsün kimdir? Doğan Pürsün neden öldü?

DOĞAN PÜRSÜN KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğdu. Kabataş Erkek Lisesinde okudu. İstanbul Gazetecilik ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1956 yılında İstanbul Ekspres Gazetesi'nde ekonomi muhabiri olarak başladı.

Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde görev yaptı. Almanya'da lisan ve meslek öğrenimi gördü. 1967- 1969 yılları arasında Alman Die Welt, Bild gazeteleri ve Alman Haber Ajansı DPA'da çalıştı.

1967-1990 yılları arasında Tercüman Gazetesi Almanya Bürosunda çalıştı. 1990 yılından itibaren Dünya Gazetesi Almanya Bürosunda meslek hayatına devam etti. Dünya Gazetesi'nin yurtdışı baskısı Dünya Hafta'nın Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yaptı.

Hürriyet Gazetesi yurtdışı baskılarında "Emeklinin Danışmanı" köşesini yönetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden aldığı gazetecilik başarı ödülleri var.

DOĞAN PÜRSÜN'ÜN ÖZEL HAYATI...

Doğan Pürsün evli ve üç oğlu vardı.

DOĞAN PÜRSÜN ÖLDÜ MÜ?

Doğan Pürsün 14 Kasım 2025 Cuma günü hayatını kaybetti.