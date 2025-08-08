Doğanın ipuçları: Bulutlara bakarak hava tahmini yapmak mümkün mü?

Günlük yaşamda gökyüzüne bakmak sadece estetik bir alışkanlık değil, aynı zamanda yaklaşan hava olaylarının da habercisi olabilir. Uzmanlara göre bulutların şekli, yüksekliği ve hareket yönü, hava durumu hakkında önemli ipuçları veriyor.

Yaygın olarak kullanılan hava tahmin uygulamaları teknolojik verilerle çalışsa da, doğa gözlemine dayalı yöntemler hâlâ geçerliliğini koruyor. Özellikle çiftçiler, balıkçılar ve doğa sporlarıyla uğraşanlar, gökyüzünü okuyarak kendi tahminlerini yapabiliyor.

Meteoroloji uzmanları, belirli bulut türlerinin belirli hava olaylarıyla ilişkili olduğunu belirtiyor:

Kümülüs bulutları, güzel havaların göstergesi olurken

Kümülonimbüs bulutları, kısa süreli ancak yoğun yağışlara, fırtınaya ve yıldırıma işaret ediyor.

Stratüs bulutları, genellikle gri renkte olup çiseleyen yağmurun habercisi oluyor.

Sirüs bulutları ise yaklaşan sıcak veya soğuk cephelere işaret ediyor.

Halk arasında "bulutlar çöktüyse yağmur yolda" gibi söylemlerin temelinde de bu gözlemler yatıyor. Özellikle açık alanda çalışanlar, bu görsel ipuçlarını kullanarak günlük planlarını şekillendiriyor.