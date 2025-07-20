Doğanın mucizeleriyle cildiniz ışıl ışıl olsun: Evde uygulayabileceğiniz 5 doğal peeling tarifi

Cildimiz gün içinde maruz kaldığı toz, kir, makyaj kalıntıları ve stresin etkisiyle canlılığını yitirebilir. Market raflarında gördüğümüz peeling ürünlerinin birçoğu kimyasal içeriklerle doludur ve uzun vadede cilde zarar verebilir. Ancak evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal peeling tarifleriyle hem cildinize zarar vermeden bakım yapabilir hem de sağlıklı bir ışıltı kazanabilirsiniz. Peki, doğadan gelen hangi ürünler güzelliğinize güzellik katacak? İşte, evde uygulayabileceğiniz 5 doğal peeling tarifi...

EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ 5 DOĞAL PEELİNG TARİFİ

1. K ahve telvesi ve hindistan cevizi yağı peelingi

Cilt tipi:

Normal ve kuru ciltler için ideal

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kahve telvesi

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Uygulama:

Malzemeleri karıştırın ve yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın. 2-3 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Kahve, ciltteki ölü deriyi nazikçe uzaklaştırırken hindistan cevizi yağı cildi nemlendirir.

2. B al ve yulaf ezmesi peelingi

Cilt tipi:

Hassas ciltler için uygun

Malzemeler:

1 yemek kaşığı ince çekilmiş yulaf

1 tatlı kaşığı doğal bal

Uygulama:

Yulaf ve balı karıştırarak krem kıvamına getirin. Cildinize nazikçe sürün, özellikle hassas bölgelerde ovalamaktan kaçının. 5 dakika bekletip ılık suyla yıkayın. Yulaf, tahrişi azaltırken bal cildi yatıştırır ve besler.

3. Li mon suyu ve şeker peelingi

Cilt tipi:

Yağlı ve akneye meyilli ciltler için ideal

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı toz şeker

Uyarı: Limon asidik yapısı nedeniyle güneşe çıkmadan önce uygulanmamalıdır.

Uygulama:

Malzemeleri karıştırın ve T bölgesine yoğunlaşarak cildinize uygulayın. 2 dakika sonra bol suyla durulayın. Limon cildi arındırır, şeker ise ölü deriyi temizler.

4. Sala talık ve yoğurt peelingi

Cilt tipi:

Güneşten tahriş olmuş veya kuru ciltler

Malzemeler:

2 dilim rendelenmiş salatalık

1 tatlı kaşığı yoğurt

Uygulama:

Karışımı cildinize sürüp 5-10 dakika bekletin. Hafifçe ovarak çıkarın. Ciltteki kızarıklığı ve hassasiyeti giderirken aynı zamanda serinletici bir etki sağlar.

5. Den iz tuzu ve zeytinyağı vücut peelingi

Uygulama alanı:

Vücut için

Malzemeler:

2 yemek kaşığı ince deniz tuzu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Uygulama:

Duş öncesi vücudunuza dairesel hareketlerle uygulayın. Cildi arındırırken aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırır. Özellikle diz, dirsek ve topuk bölgelerinde etkilidir.