Doğanın yeni temizlik timi: Çöp toplayıp yiyecek kazanıyorlar!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:27

Güncelleme: 14.09.2024 - 12:27

Fransa’nın tarihi tema parkı Puy du Fou’da gerçekleştirilen bir deney, doğanın çevreye olan katkısını gözler önüne seriyor. 2018 yılında başlatılan projede altı akıllı karga, sigara izmaritleri ve küçük çöpleri toplamak üzere eğitildi. Bu eğitimde kargalar, topladıkları her çöp karşılığında yiyecek ödülü alırken, park yönetimi bu davranışın insanları da temizlik konusunda motive edeceğini umuyor.

SİGARA İZMARİTİ TOPLAYAN KARGALAR

Fransa’nın Les Epesses bölgesindeki Puy du Fou tema parkında 2018 yılında yapılan bir deney, kargaların zekâsını ve doğanın gücünü sergiliyor. Parkın kurucusu Christophe Gaborit, başlangıçta iki kargayı çöp toplamak için eğiterek bu süreci başlattı. İki bölmeli bir kutu ile yapılan eğitimde, kargalar çöple yiyecek ödülü arasında bağlantı kurmayı öğrendi.

Gaborit, kargaların temizlik için kullanılmadığını, ancak bu davranışın insanlara ilham vermesini umduğunu belirtti. Kargaların sigara izmaritleri ve küçük çöpleri toplayarak parka katkı sağladığı deney, insanlara çevreyi kirletmemenin önemini hatırlatmayı amaçlıyor.