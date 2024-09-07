Son araştırma sonuçları: Cep telefonu kullanmak kanser yapar mı?

Yayınlanma: 07.09.2024 - 00:05

Güncelleme: 07.09.2024 - 00:05

2000’lerin başında cep telefonlarının kullanımı artarken, radyo dalgalarının kansere sebep olduğuna dair inanç da hızla yayılıyordu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - WHO) destekli yeni bir sistematik inceleme, cep telefonu kullanımı ile beyin kanseri arasında bir bağlantı bulunmadığını ortaya çıkardı. Bulgular, on yıldan uzun süre kullanım, arama sayısı veya telefonda konuşma süresi gibi pek çok farklı konuda herhangi bir ilişki bulamadı.

BİNLERCE ÇALIŞMA ANALİZ EDİLDİ! ANLAMLI BİR BAĞLANTI YOK

Chip'in yer verdiği inceleme, 1994 ile 2022 arasında yayınlanan ve toplamda 22 ülkeden katılımcıları içeren 63 çalışmayı da içeren 5.000’den fazla çalışmayı analiz etti. Avustralya Radyasyon Koruması ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA) tarafından yönetilen araştırma, diğer baş ve boyun kanserleriyle de bir bağlantı bulamadı. Bu veriler, DSÖ’nün radyo dalgası maruziyetinin insan sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen Çevresel Sağlık Kriteri Monografisi’nin yayınlanmasından önce yayınlandı.

2011 yılında, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) radyo dalgalarını “muhtemelen kanserojen” olarak sınıflandırarak, bu bağlantının yok sayılamadığını veya doğrulanamadığını bildirmişti. Ayrıca bu listedeki 1.000’den fazla girdi arasında aloe vera, kahve ve itfaiyeci olarak çalışmak da bulunuyordu.

ARPANSA'nın sağlık etkisi değerlendirme yardımcı müdürü ve başyazarı Ken Karipidis, yaptığı açıklamada şunları aktardı:

''İnsan gözlemsel çalışmalarının bu sistematik incelemesi, IARC tarafından incelenen veri setine kıyasla çok daha büyük bir veri setine dayanıyor ve daha yeni ve daha kapsamlı çalışmaları da içeriyor, bu nedenle kablosuz teknolojiden gelen radyo dalgalarına maruz kalmanın insan sağlığı için bir tehlike olmadığından daha emin olabiliriz”

Karipidis ve ekibi, şimdi cep telefonlarının lösemi gibi diğer kanserlerle bağlantıları olup olmadığını araştırıyor.