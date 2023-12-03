Doğu Demirkol'dan 'Yetenek Sizsiniz' açıklaması: 'Hak ederek yuhalandım'

Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:33

Güncelleme: 03.12.2023 - 11:35

Komedyen Doğu Demirkol, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. 2012 yılında 'Yetenek Sizsiniz'e katılan Doğu Demirkol, stand up gösterisi yaptığı sırada seyirciler tarafından yuhalanması ve jüri üyelerinden üç 'hayır' alarak yarışmaya veda etmesi hakkında konuştu.

Yıllar önce 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasına katılan, ancak seyirci tarafından yuhalanan Demirkol, o programdan sonra neler hissettiğini de paylaştı:

"Yuhalandıktan sonra bir müddet kendimde hırslanacak gücü bulamadım. Kendimi aşağılık biri gibi hissetmiştim. Babam televizyonda görünce 'Akşam eve gelme, annen iyi değil' dedi. Hak ederek yuhalandım. Kendim olmaya o yarışmadan sonra karar verdim."

"NURİ BİLGE CEYLAN'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminde başrol oyuncularından biri olan Doğu Demirkol, usta yönetmen için ise şunları söyledi:

"Bence Nuri Bilge Ceylan'ın dehası, bütün olumsuzluklara rağmen derdini anlatmaya çalışan bir genç aradığını söylemesidir. Ben de Nuri Bilge Ceylan gibi ayrıntıcıyım. Onun ayrıntıcılığı beni mutlu etti. Nuri Bilge Ceylan'dan çok şey öğrendim."

"İÇTİĞİMİZ SU BİLE MUTLULUK SEBEBİ"

Mizahın hayattaki motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Demirkol, "Her şeyle ilgili şaka yapabilirim. Ama kimseyi incitmemeye özen gösteririm. Neşeli olmayan insana tahammül edemiyorum. Sabah uyanmamız bile, içtiğimiz su bile mutluluk sebebi" diye konuştu.