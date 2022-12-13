Doğu Ekspresi nedir? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi güzargahı ne, seferler kaç gün?

13 Aralık 2022 Salı, 14:31

Boş yer bulmakta oldukça zorlanılan ve turistik gezilerde tercih edilen Doğu Ekspresi'nin özellikleri ve fiyaları, yolculuk yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu sene 83 sefer yapılarak 13 bin 760 yolcuyu taşınması planlanıyor. İşte ayrıntılar...

DOĞU EKSPRESİ NEDİR?

Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık tarafından 1.365,204 kilometre uzunluğundaki Ankara - Kars güzergâhında her gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan anahat trenidir.

DOĞU EKSPRESİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemekte, pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafında verilmekte olup, kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak olarak kullanılabilmektedir. Yemekli vagonda 14 masa ile 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunmaktadır.

Tren geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler ve fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerdendir. En yoğun sezon yaz dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılmaktadır. Kış aylarında ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, üniversite öğrencileri, öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmaktadır. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmektedir. Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 26 saat içerisinde tamamlamaktadır.

Doğu Ekspresi içerisinde yer alan yemekli vagonlar ise 4’er kişilik masalardan oluşmakta ve yemekli vagonun içerisinde atıştırmalık bisküvi, sandviç, çay, meşrubat, su vb yer almaktadır. Restoran 06:00 ile 23:59 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DOĞU EKSPRESİ GÜZARGÂHI NE?

Ankara'dan hareket eden tren sırasıyla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçmektedir. Dönüş güzergahı ise aynı şehirlerden oluşmaktadır.

Turistik Doğu Ekspresi, bu sene Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara’dan saat 15:55’te, Kars’tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22:20’de hareket edecek.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Seyehat tarihinden 30 gün önce satışa sunulan bilet fiyatları, 2022-2023 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın iki veyahut tek kişi için fark etmemesiyle birlikte Doğu Ekspresi'nde ise örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı 339 TL olarak belirlenmiştir. Standart pulman fiyatı ise 189 TL'dir.