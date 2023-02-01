Doğukan Manço'dan duygulandıran 'Barış Manço' mesajı: '24 sene önce o akşam telefon çaldı...'
Usta sanatçı Barış Manço'nun ölümünün üzerinden 24 yıl geçti. Ünlü ismin oğlu Doğukan Manço, ölüm yıl dönümünde babasından gelen acı haberi nasıl aldığını açıkladı.
Sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülkesinde de sevilen, usta sanatçı Barış Manço 24 yıl önce hayata veda etti.
Manço'nun sevenleri usta sanatçıyı ölüm yıl dönümünde unutmadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Manço'ya olan özlemini dile getirdi.
O ACI GÜNÜ ANLATTI
Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da babasının ölüm haberini nasıl aldığını açıkladı.
Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Manço, yaşadığı acı tecrübeyi şöyle anlattı:
"24 sene önce tam bu saatte (22.47) o telefon geldi... Karşı komşum, sesi titreyerek... "Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar."
İşte Doğukan Manço'nun o paylaşımı...
24 sene önce tam bu saatte o telefon geldi... Karşı komşum, sesi titreyerek... "Eve ambulans geldi babanı götürüyorlar".— Doğukan Manço (@mancolog) January 31, 2023
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