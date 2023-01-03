Doğum gününde unutulmadı: İETT otobüsü Barış Manço için yollarda

03 Ocak 2023 Salı, 09:35

İBB, sanatçı Barış Manço’yu doğumunun 80. yıl dönümü dolayısıyla özel bir çalışma yaptı.

Bir otobüsünün dış cephesini tamamen Barış Manço ve onun doğum yıl dönümü için tasarlayan İETT'nin aracı Manço’nun doğum tarihi olan 2 Ocak 1943’e atıfta bulunarak dün sefere başladı.

Manço’nun ismine özel olan Kadıköy Recep Peker Caddesi’ndeki Barış Manço Durağı’na da uğrayan anma otobüsü, İstanbullulardan büyük beğeni topladı.

Barış Manço anma otobüsünün, İETT’nin Kadıköy-Göztepe GZ1 hattında bir hafta süreyle hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.