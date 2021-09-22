Doğum gününde mumları üfleyen Nicole Richie'nin saçları yandı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:20

House of Harlow 1960’ın yaratıcı yönetmeni Nicole Richie, 40’ıncı yaşını kutladığı doğum günü kutlamasında talihsiz bir olay yaşadı.

2000'lerin ilk yarısında çılgın yaşamıyla gündemde olan Nicole Richie, önceki gün 40'ıncı yaşını kutladı. Ailesinin ve yakın dostlarının katıldığı kutlamada, Richie’ye üzerinde çocukluk fotoğrafının yer aldığı bir pasta getirildi.

Richie, bir dilek dilemek ve mumları üflemek için doğum günü pastasına eğildiğinde, beklenmedik bir kaza meydana geldi ve ünlü ismin sarkan saçlarının her iki tarafı da alev aldı.

Saçlarının önce sağ, sonra da sol tarafının uç kısımları aniden alev alan Richie ve etrafındaki insanlar çığlık atmaya başladı.

Kısa bir şaşkınlığın ardından yanındaki aile üyeleri ve arkadaşlarının yardımıyla bu küçük yangın büyümeden söndürüldü. Bu tatsız olayın ardından grup doğum gününü kutlamaya devam etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Richie, o anlarda çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı. Richie'ye takipçilerinden hem "geçmiş olsun" hem de "yeni yaşın kutlu olsun" mesajları geldi.

Birçok takipçisi Richie'ye iyi olup olmadığını sorarken, onlarca kişi de "kendine dikkat et lütfen" diye yazdı.