Yayınlanma: 21.04.2025 - 14:43

Güncelleme: 21.04.2025 - 14:43

Çalışan annelerin izinlerinde değişiklik yaşanacak. Kadınların annelik izni süresi doğum öncesi ve doğum sonrası olarak toplamda 16 hafta uygulanıyor. Peki, Doğum izni kaç ay olacak? Çalışan annelere doğum izni 1 yıl ne zaman verilecek?

ÇALIŞAN ANNELERE DOĞUM İZNİ 2025 UZATILACAK MI?

İş hayatında aktif olarak çalışan annelere yönelik doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor.

İkiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerde ise sekiz haftalık annelik iznisüresine iki haftalık bir süre daha ekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada doğum iznini arıtılması için çalışmalara başladığını aktarmıştı.

Doğum izni sürelerini Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme alınıyor. Henüz doğum izni düzenlemesi tamamlanmadı. Annelik izninin 1 yıla kadar uzatılması bekleniyor.

ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK YENİ TEŞVİK ÖNERİLERİ

Nüfus artışını desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan kadınlara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda:

-Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması,

-Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması,

-Çalışan annelere kreş desteği verilmesi.

Mevcut mevzuatta memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulanacak düzenlemeyle bu ayrımın da kaldırılması bekleniyor.

ÇALIŞAN ANNELERİN DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Doğum izni, doğumdan öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 haftadan oluşmaktadır. Hamileliğin 40 hafta sürdüğü varsayılacak olursa kadın çalışanlar, 32. hafta itibarıyla izne ayrılabiliyor. Ancak doğum öncesi 5 hafta izin doktor raporuyla belgelemek şartıyla doğum sonrasına eklenebiliyor. Böylece doğum sonrası izin 13 hafta oluyor. 4587 sayılı İş Kanunu’nun “Analık halinde çalışma ve süt izni” başlıklı 74. maddesi, doğum iznini düzenliyor. Maddenin ilgili kısmında da hamilelik izni şöyle özetleniyor: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.”