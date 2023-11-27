Doğu'nun Çukurova'sında şeker pancarı hasadı başladı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 17:02

Güncelleme: 27.11.2023 - 17:02

Yaklaşık 25 yıl önce Iğdırlının geçim kaynağı olan şeker pancarı ortaya çıkan kota nedeniyle ekim alanları azalmaya başlamıştı. 1998 yılında şeker pancarı üretimine kota uygulamasına geçilmişti. Aradan geçen zaman sonrası Iğdırlı çiftçiler şehirde ekim alanı yok olan şeker pancarına geri dönmeye başladı. Iğdırlı örmek çiftçi Alican Açkan şeker pancarı üretimine çiftçiler olarak yeniden başladıklarını belirterek, “Şeker pancarı üretiminde önceleri ülkemizde bir kota getirdiler. Kota getirince dünyaya şeker ihraç ederken birden bire eksiye düştük. Ama şu anda kotanın önü açıldığı için memnuniyet duyuyoruz. Şeker pancarı ekimine yeniden başladık. Üretime başladığımız için çiftçi için ülkemiz için milletimiz için daha bolluk bereketli olur” dedi.

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, Iğdır’da şeker pancarı üretimini yeniden üst seviyeye getirmek istediklerini belirterek, “Şeker pancarı üretimine geçen yıllara göre baktığımız zaman 500 bin tonu aşan bir üretim rekoltesine sahip iken üretim giderek düştü. Bu gerek yanlış gübreleme, kimyasal gübreleme gerek kök hastalığından gerekse ürünün para etmemesinden dolayı çiftçiler alternatif ürün aramaya başlayarak mısır ekmeye başladı. Son iki yıldır tekrar pancara yönelme var. Biz pancarın bir alternatif ürün olarak ekilmesini destekliyor ve istiyoruz” dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise Iğdır’ın tarım ürünü çeşitliliğine dikkat çekerek, “İlimizin her geçen gün hem şeker pancarı üretimi artmakta hem de hububat üretimi artmaktadır. 2023 yılı içerisinde şeker pancarı üretimimiz 15 bin ton civarına ulaşmış bulunmaktadır. 2024 yılı içerisinde de bu katma değeri artaraktan devam edecektir, etmesini de hedeflemekteyiz. Üreticilerimizin her daim yanında yer alıyoruz ve yer almaya da devam edeceğiz. 2022 yılı içerisinde pancar üretimimiz 8 bin ton civarında iken 2023 yılı için yüzde yüz bir artış ile 15 bin ton civarına ulaşmaktadır. İlimizin ikliminin güzel olmasından dolayı bu üretimin 2024 yılında da giderek artmasını bekliyoruz. İlimizde üretilen şeker pancarları ilimize yakın bulunan Kars ilindeki şeker pancarı fabrikasına gönderilmektedir” dedi.