Doğuş'tan 'Tarkan'a diss': 'Geçmicek' şarkısı geliyor
'Geççek' şarkısı ile tartışma yaratan Megastar Tarkan'a, Doğuş'tan şarkılı yanıt geldi. Doğuş 'Geçmicek' adlı şarkı çıkarıyor.
Şarkıcı Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i "Yakında" notuyla sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Doğuş, 'Geçmicek' isimli şarkısına Recep Yengün yönetmenliğinde klip de çekti. Klip çekiminde Doğuş, kaptan elbisesi giydi.
'Geçmicek' isimli şarkısı ile Tarkan'a atıfta bulunduğu yorumları yapılan Doğuş, "Olabilir ya da olmayabilir bunun yorumunu dinleyiciye bırakıyorum. Yapılan yorumları saygıyla karşılıyorum fakat çok önceden zemini hazırlanmış bir şarkı bu. Ben sanatımı icra ederim sadece, 97'den beri bu böyle bence herkes kendi işine baksın" diye konuştu.
Tele1’den Rabia Azra Sözcü’ye konuşan Doğuş, "Tarkan’a diss* attım diyelim" ifadelerini kullandı.
*Diss, rap müziğinde rapçilerin birbirlerini yermek için söyledikleri parçalar. Hicvin hiphop kültüründeki benzeri. Gerçek anlamıyla ''Diss'' karşı tarafı sözcüklerin ve kaleminin gücüyle yenmektir.
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