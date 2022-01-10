Doja Cat konserinde öne geçmek için 'bomba tehdidinde' bulunan kişi gözaltına alındı
ABD’de Doja Cat konserinde bir kişi, uzun sırayı atlatmak için bomba taşıdığını söyledi. Bomba tehdidiyle panik yaratan adam gözaltına alındı. Ücretsiz Doja Cat konseri için hayranlar 12 saat boyunca sıra beklemişti.
BBC’de yer alan habere göre, ABD’nin Indianapolis eyaletinde ücretsiz bir Doja Cat konseri için uzun kuyruklar oluştu. Hayranları, şarkıcıyı dinlemek için 12 saat sırada bekledi.
Sıraya yaklaşan bir kişi çantasında patlayıcı bulunduğunu söyleyerek sırayı dağıtmaya çalıştı. Polis, olay yerini 20 dakika içinde boşaltarak kişiyi gözaltına aldı. Konser, gerçekleştirildi.
ARAMA EMRİ VARMIŞ
Gözaltına alınan adam hakkında başka sebeplerden arama emri olduğu belirtildi. Patlayıcıya ilişkin soruşturmanın ise hala devam ettiği belirtildi. Polis, çantanın boş çıktığını, kişinin sırada beklememek için çevresini korkutmayı amaçladığını söyledi.
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