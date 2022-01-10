Doja Cat konserinde öne geçmek için 'bomba tehdidinde' bulunan kişi gözaltına alındı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:54

BBC’de yer alan habere göre, ABD’nin Indianapolis eyaletinde ücretsiz bir Doja Cat konseri için uzun kuyruklar oluştu. Hayranları, şarkıcıyı dinlemek için 12 saat sırada bekledi.

Sıraya yaklaşan bir kişi çantasında patlayıcı bulunduğunu söyleyerek sırayı dağıtmaya çalıştı. Polis, olay yerini 20 dakika içinde boşaltarak kişiyi gözaltına aldı. Konser, gerçekleştirildi.

ARAMA EMRİ VARMIŞ

Gözaltına alınan adam hakkında başka sebeplerden arama emri olduğu belirtildi. Patlayıcıya ilişkin soruşturmanın ise hala devam ettiği belirtildi. Polis, çantanın boş çıktığını, kişinin sırada beklememek için çevresini korkutmayı amaçladığını söyledi.