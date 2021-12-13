Konserindeki izdihamda 10 kişi ölen Travis Scott, Coachella Festivali'nden çıkarıldı
ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, 2022’de yapılacak olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nin kadrosundan çıkarıldı. Rapçinin Coachella'nın kadrosundan çıkarılmasını talep eden bir Change.org imza kampanyası başlatılmış ve 60 bin imza toplanmıştı.
Texas eyaletine bağlı Houston kentinde Astroworld festivali kapsamında düzenlenen Travis Scott konseri sırasında çıkan izdihamda 10 kişinin ölmesinin ardından Travis Scott, Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nin programından çıkarıldı.
Variety'nin haberine göre, Kasım ayında Astroworld festivalinde meydana gelen izdihamın ardından rapçinin Coachella'nın kadrosundan çıkarılmasını talep eden bir Change.org imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada yaklaşık 60 bin imza toplandı.
Coachella tarafından yapılan açıklama, Travis Scott ile ilgili Change.org dilekçesine imza toplanmasının ardından geldi.
NE OLMUŞTU?
Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma günü rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda, yaşları 9 ila 27 arasında değişen 10 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Scott, ölenlerin olduğu izdihamda konseri 40 dakika daha devam ettirdiği için tepki çekmişti.
Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan ünlü rap müzisyeni, Houston'daki Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan kargaşa sonrasında, kendisine ölenlerin olduğunun söylenmediğini, bunun için şarkı söylemeye devam ettiğini iddia etmişti.
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