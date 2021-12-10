Rapçi Travis Scott, 10 kişinin öldüğü konseri hakkında ilk kez konuştu
ABD'li rap müzik sanatçısı Travis Scott, Teksas'ın Houston kentinde 10 kişinin hayatını kaybettiği konser hakkında ilk kez konuştu ve yaşananlardan haberi olmadığı için konsere devam ettiğini söyledi. Scott, "Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum" dedi.
Charlamagne Tha God isimli radyo sunucusun programına konuk olan ünlü rap müzisyeni Travis Scott, Houston'daki Astroworld Müzik Festivali'nde yaşanan kargaşa sonrasında, kendisine ölenlerin olduğunun söylenmediğini, bunun için şarkı söylemeye devam ettiğini iddia etti.
'KAFAMI TOPARLAMAYA ÇALIŞIYORUM'
Siyahi sanatçı, "Hayranlarımın ve yakınlarının yaşadıkları gerçekten acıtıyor. Hala kafamı toparlamaya çalışıyorum" dedi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Travis, bazı seyircilerin sahneye atladığı anda bile sadece konseri bitirmesinin söylendiğini, yaşanan trajik olayın detaylarını ancak basın toplantısında öğrenebildiğini belirterek organizasyonu suçladı.
'BEN BİR TANRI ADAMIYIM'
Performanslarının öfke kültürünü teşvik ettiğini kabul etmeyen sanatçı, konserlerinde 'şeytani ritüeller' olduğu yönündeki sosyal medyayı iddialarını da "Ben bir Tanrı adamıyım" diyerek reddetti.
NE OLMUŞTU?
Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada çıkan izdihamda, yaşları 9 ila 27 arasında değişen 10 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
Scott, ölenlerin olduğu hadisede konseri 40 dakika daha devam ettirdiği için toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı. Sanatçının izdihamda ölen ve yaralananlar için yaptığı yardım çağrısı mağdurların kızgın aile yakınları tarafından reddedilmişti.
Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.
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