Doktor: Başka Bir Hayatta dizisi NOW ekranlarında yayın hayatına başladı dizide Elif Ateş karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun hayatı araştırılıyor. Peki, Doktor: Başka Bir Hayatta dizisinin Elif'i Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?
Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'in Bornova ilçesinde doğdu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.
4 Temmuz 2022'de yayımlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Son olarak 2022-2025 yılları arasında, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakteriyle başrolde yer aldı. 14 Kasım 2025 tarihinde yayımlanan 113. bölümüyle diziden ayrıldı. 2024 yılında Emir Can İğrek'in Bir Karanfil şarkısının klibinde yer aldı.
SILA TÜRKOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2018 - Ağlama Anne - Alev
2019-2020 - Yemin - Suna Tarhun
2020-2022 - Emanet - Seher Kırımlı
2022-2025 - Kızılcık Şerbeti - Doğa Korkmaz
2026 - Doktor: Başka Hayatta - Dr. Elif Ateş