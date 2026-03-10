Doktor: Başka Bir Hayatta dizisi NOW ekranlarında yayın hayatına başladı dizide İnan Kural karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un hayatı araştırılıyor. Peki, Doktor: Başka Bir Hayatta dizisinin İnan'ı İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar...

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu.

Osman Sınav'ın çektiği ve 2008 yılında Show TV'de yayımlanan Pars: Narkoterör dizisinde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011-2012 yılları arasında Star TV'de yayımlanan İffet adlı dizide başrolde "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Reaksiyon dizisinde bordo bereli "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini canlandırdı. Ayrıca bu karakter için gerçek bordo bereli astsubaylardan çok gerçekçi bir özel eğitim aldı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm dizisinde "Ali Nejat" karakterini canlandırdı.

2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizinin 4. ve son sezonunda "Hakan Gümüşoğlu" karakterini canlandırdı. NOW TV'de 2024 yapımı "Gaddar" dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL EVLİ Mİ?

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile evlendi. Bu evlilikten 2019 doğumlu Ali adında bir oğlu vardır. Çift, 2022 yılında boşandı.

2023 yılının başında Natali Yarcan ile birlikteliğini duyurdu. Çift, Eylül 2025'te evlendi.

İBRAHİM ÇELİKKOL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 - Pars: Narkoterör - Şamil Baturay

2009 - M.A.T. - Sinan Atalay

2010 - Keskin Bıçak - Mithat

2010-2011 - Karadağlar - Gülali Karadağ

2011-2012 - İffet - Cemil Özdemir

2013-2014 - Merhamet - Fırat Kazan

2014 - Reaksiyon - Oğuz Ayaz

2016 - Seddülbahir 32 Saat - Mehmet Çavuş

2016 - Kördüğüm - Ali Nejat Karasu

2017-2018 - Siyah Beyaz Aşk - Ferhat Aslan

2018-2019 - Muhteşem İkili - Mert Barca

2019-2021 - Doğduğun Ev Kaderindir - Mehdi Karaca

2021-2022 - Bir Zamanlar Çukurova - Hakan Gümüşoğlu / Mehmet Kara

2022-2024 - Kuş Uçuşu - Kenan Sezgin

2026 - Ayrılık da Sevdaya Dahil - Kemal

2026 - Doktor: Başka Hayatta - İnan Kural