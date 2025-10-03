Ekim dolunayı ile beraber bu yılın 10. dolunayı yaşanacak. Bu dolunay Koç burcunda gerçekleşecek. Peki, Dolunay ne zaman? Dolunayın etkileri neler? Dolunay nasıl oluşur?

DOLUNAY NE ZAMAN?

Ekim ayında merakla beklenen dolunay, 7 Ekim akşamı yaşanıyor olacak. 21'inde ise yeni ay heyecanı başlayacak.

DOLUNAY NASIL OLUŞUR?

Dolunay, Ay, Dünya ve Güneş'in konumuyla alakalıdır. Ay, Dünya'dan bakıldığında Güneş'in karşısında yer alır. Bu durum da Ay'ın gündüz tarafını ortaya çıkarır. Gün batımı civarında dolunay doğar, gün doğumu sırasında da batar.

DOLUNAYIN ETKİLERİ NELER?

Ekim dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Bu dolunay döneminde; özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar, iş birlikleri gibi konularda gelişmeler gündeme gelebilir. Ayrıca hak arayışının ön planda olduğu bir dönem olacak.

Bu dolunayda kesin kararlar alma ve sorunları tamamen çözme isteği doğabilir. Daha kesin tutumlar sergilenebilir, yeni ilişkiler başlayabilir. Para ile konular gündeme gelirken, sağlık açısından da farklı gelişmeler yaşanabilir.

Ekim dolunayı, yeni bir başlangıç, sıfırlanma hissi verebilir.