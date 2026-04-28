Ayın dolunay evresi, hem astronomik hem de astrolojik açıdan ilgiyle takip edilen gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Mayıs ayında gerçekleşecek dolunayın tarihi, saati ve burç konumu merak edilirken, bu sürecin olası etkileri de araştırılmaya devam ediyor. Peki, dolunay ne zaman? Mayıs dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? Mayıs dolunayının etkileri neler? İşte ayrıntılar...

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Mayıs ayı dolunayı, 1 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleşecek. Akrep burcunun 11 derecesinde meydana gelecek Dolunay, saat 20.24’te etkisini gösterecek.

MAYIS DOLUNAYININ ETKİLERİ NELER?

Mayıs ayı dolunayı, Akrep burcunda gerçekleşeceği için duygusal derinliklerin, gizli kalan konuların ve dönüşüm enerjisinin ön plana çıkmasına neden olabilir. Bu dönemde ilişkilerde güven, bağlılık ve paylaşım temaları daha fazla gündeme gelebilir. Akrep dolunayı aynı zamanda bitişler ve yeniden başlangıçlar açısından güçlü bir etki taşıdığından, hayatınızda sizi yoran konuları geride bırakma isteği artabilir. Sezgilerin güçlenebileceği bu süreçte ani kararlar yerine sakin ve dengeli hareket etmek önemli olacaktır.