Ayın dolunay evresi, hem astronomik hem de astrolojik açıdan dikkat çeken gökyüzü olayları arasında yer alıyor. Nisan ayında gerçekleşecek dolunayın tarihi ve burç konumu merak edilirken, bu olayın olası etkileri de ilgiyle araştırılıyor. Peki, dolunay ne zaman? Nisan dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? Nisan dolunayının etkileri neler? İşte ayrıntılar...

DOLUNAY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Dolunay, 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 05.11’de gerçekleşecek.

NİSAN DOLUNAYININ ETKİLERİ NELER?

Astrolojik yorumlara göre Terazi burcundaki dolunay, hayatın çeşitli alanlarında denge ve uyum ihtiyacını ön plana çıkarabilir. İş ve özel yaşam dengesi, ilişkilerde adalet arayışı ve iletişim konularında önemli gelişmeler yaşanabilir.

Dolunay aynı zamanda tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşıdığı için, uzun süredir devam eden bazı meselelerin netlik kazanması muhtemeldir. Bu dönemde ani ve aceleci kararlardan kaçınıp, daha sağduyulu ve dengeli adımlar atmak faydalı olacaktır.