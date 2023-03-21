Domates tehlikesi.. Yıllarca bilmeden yanlış tüketmişiz..
Bazı yiyeceklerin buzdolabına konulması sakıncalı. Eğer buzdolabına domates koyuyorsanız hemen vazgeçmelisiniz.
Bazı yiyecekleri buzdolabına koymak sakıncalı. Örneğin konserve yiyeceklerin kesinlikle konulmaması gerekiyor. Her sabah kahvaltıda tükettiğimiz domatesle ilgili de uyarı var.
Domatesi buzdolabına koymak sakıncalı. Domates buzdolabına konulduğu zaman çok daha çabuk bozuluyor ve çürüyor. Domatesin tüm besin değeri gidiyor. Besin değeri giden domatesi tüketmekte hiç bir şekilde fayda sağlamıyor.
BUZDOLABINA KONULMAMASI GEREKEN YİYECEKLER
Domates haricinde başka yiyeceklerin de buzdolabına konulmaması gerekiyor. Lezzet sitesinde yer alan bir içerikte; Buzdolabından uzak tutulması gereken yiyecekler sıralandı.
SARIMSAK
Antibakteriyel özelliğiyle bilinen sarımsak, 2 gün ve daha fazla buzdolabında kalırsa bakteri üretmeye başlar.
TATLI ÜRÜNLERİ
Reçel, bal, çikolata gibi tatlılar buzdolabında saklandığında organik özelliklerini yitirirler. Ayrıca reçel ve balın uzun süre buzdolabında tutulması, akışkanlıklarının gitmesine de yol açar.
PATATES
Patates, emilimi yüksek besinlerden biridir. Durduğu ortamın kokusuyla tadı değişir. Buzdolabında 1 günden fazla kalan patates, bozulur. Ancak görünümünde herhangi bir değişiklik olmadığı için fark edilmez. Pişirildiğinde bağırsak hastalıklarına yol açabilir.
MUZ
Özellikle olgunlaşmamış muzların kesinlikle buzdolabına konulmaması gerekir. Muz, oda sıcaklığında saklandığında kendiliğinden olgunlaşır.
ÇİLEK
Frambuaz, çilek gibi gülgiller familyasına ait meyveler, tırtıksı yapısıyla bakterileri içlerinde tutabilir. Kısa sürede bozulabilen bu meyveler, mümkün olduğunca erken tüketilmelidir.
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