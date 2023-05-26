Domatesin çabuk bozulmasına yol açıyor! Asla yapmayın asla

Yayınlanma: 26.05.2023 - 22:32

Güncelleme: 26.05.2023 - 22:32

Domatesin bozulmasına yol açan hata! Eğer domatesi buzdolabına koyuyorsanız kısa sürede besin değeri yok oluyor ve bozuluyor. Bazı yiyeceklerin buzdolabına konulmaması gerekiyor.

Habertürk'te yer alan içerikte; Buzdolabına asla konulmaması gereken yiyecekler sıralandı. İşte o yiyecekler

Patates

Patatesleri buzdolabına koymak tadının kaçırmasına neden olur. Bu yüzden patateslerinizi buzdolabına koymak yerine serin bir yerde saklayın. Patates düşük ısıda bekletildiğinde şekere dönüşür. Bu nedenle lezzetlerini kaybederek ağızda şekerli bir tat bırakır. Ayrıca lifli yapısı kaybolunca yumuşar.

Sarımsak ve soğan

Sarımsak ve kuru soğan kabukluysa oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir. Patates, soğanların filizlenmesine neden olabilecek etilen yaydığından patateslerden ayrı saklayın. Sarımsakların ve soğanların en iyi arkadaşı, karanlıktır. Geniş, ışıksız bir alanınız mevcut değilse, hava geçişi için birkaç delik açtığınız kâğıt torbalar içerisinde saklayabilirsiniz. Bu şekilde soğan ve sarımsakları istediğiniz her yerde depolayabilir ve aynı zamanda da karanlık ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

Çikolata

Çikolata düşük ısıda lezzetini kaybeder. Siz de dolapta tuttuğunuzda çikolatanın üzerinde beyaz bir tabaka görmüşsünüzdür mutlaka... Ayrıca, hızlı bir şekilde kokuları emer. Bu nedenle çikolatadan dolapta muhafaza ettiğiniz başka yiyeceklerin tadını alabilirsiniz

Patlıcan

Patlıcan soğuğa karşı oldukça hassastır. Buzdolabında saklanan patlıcan yumuşar, bu yüzden onları oda sıcaklığında tutmak daha doğrudur. Patlıcan çok hassas bir sebzedir. Düşük ısıda sulanır, sıcakta da kurur.

Salatalık ve kabak

Salatalık buzdolabında yumuşar ve rengi koyulaşır. Ayrıca zaman geçtikçe yüzeyi yapışkan bir hal alır. Kabak buzdolabında saklandığında yumuşar ve küfle kaplanır.

Avokado

Buzdolabına konulan avokado nemini kaybeder. Bu nedenle avokadoları bir meyve kabında oda sıcaklığında saklamak en doğrusu olacaktır.