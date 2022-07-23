Dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? Dondurmalı irmik tatlısı malzemeleri neler? Dondurmalı irmik tatlısı tarifi...

Yaz günlerinin sıcak havasında tatlı tüketmek için çok seçiçi olmak gerekebiliyor. Hem yaz aylarının bunaltıcı havasında ağır tatlılar tüketmek hem de son yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte mutfakta uzun saatler geçirmek kimsenin isteyeceği bir durum değil. Peki, yaz aylarına uygun dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? Dondurmalı irmik tatlısı malzemeleri neler? Dondurmalı irmik tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:12
Dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? Dondurmalı irmik tatlısı malzemeleri neler? Dondurmalı irmik tatlısı tarifi...
Abone Ol google-news

Yaz aylarında sıcak havalardan bunalan ve tatlı krizlerine girenler için harika bir tatlı tarifi olan dondurmalı irmik tatlısının tarifini birçok kişi merak ediyor. İşte yaz aylarına uygun, hafif ve ferahlatıcı dondurmalı irmik tatlısı tarifi...

DONDURMALI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ NELER? 

  • 500 gram irmik
  • 1 paket margarin veya tereyağı 

Şerbeti için:

  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 2 su bardağı şeker 

Üzeri için:

  • Fıstık

İçi için:

  • Sade dondurma 

DONDURMALI İRMİK TATLISI TARİFİ

  1. Süt, su ve şekeri küçük bir tencereye alın, şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın.
  2. Sonra ocağı kapatarak irmiği kavurun.
  3. İrmiği geniş bir tencereye kavurduktan sonra, margarini alın ve eriyene kadar bekleyin.
  4. Margarin eridikten sonra irmiği ilave edin.
  5. İrmiğin rengi kahverengine dönene kadar sürekli karıştırarak kavurun.
  6. İrmiğin rengi dönüp kokusunu saldığında isterseniz küçük bir kaba bir kaşık irmikten alarak üzerine bir kaşık şerbet döküp rengini kontrol edebilirsiniz.
  7. Daha sonra irmiğe şerbeti dökün.
  8. Daha sonra 6-7 dk. kadar karıştırarak koyulaşmasını bekleyin.
  9. Ocağı kapatın ve helvanın demlenmesini bekleyin.
  10. Helva soğuduktan sonra küçük bir kaseye streç film sererek, tabanına ve kenarlarına helvadan döşeyin.
  11. Ortasına dondurma koyarak, ters çevirin.
  12. Üzerini fıstık ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

irmik tatlısı Tatlı tarifi pratik dondurma tatlı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler