Dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır? Dondurmalı irmik tatlısı malzemeleri neler? Dondurmalı irmik tatlısı tarifi...

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:12

Yaz aylarında sıcak havalardan bunalan ve tatlı krizlerine girenler için harika bir tatlı tarifi olan dondurmalı irmik tatlısının tarifini birçok kişi merak ediyor. İşte yaz aylarına uygun, hafif ve ferahlatıcı dondurmalı irmik tatlısı tarifi...

DONDURMALI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ NELER?

500 gram irmik

1 paket margarin veya tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üzeri için:

Fıstık

İçi için:

Sade dondurma

DONDURMALI İRMİK TATLISI TARİFİ