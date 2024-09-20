Donmuş köfteleri ayırmaya çalışırken öldü

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:48

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:48

Devlet destekli bir konaklama evinde tek başına yaşayan Barry Griffiths, bir süre önce felç geçirmiş ve bir kolunu kullanamaz hale gelmişti. Bir haftadan uzun bir süre ortalarda görünmeyince arkadaşları evine gitmeye karar verdi.

Eve vardıklarında Griffiths'i yatakta, kanlar içinde ve giyinik vaziyette yatarken buldular. Üstelik koridorda, banyoda ve yatak odasında kan izleri vardı.

NASIL ANLADILAR?

Dedektif Başmüfettiş Jonathan Rees, 16 Eylül Pazartesi günü Pontypridd adli tıp mahkemesinde yapılan soruşturma sırasında şu ifadeleri kullandı:

“İlk bakışta, Bay Griffiths'in evde bir kaza geçirmiş olabileceğini düşündüm. Dondurucunun alt çekmecesi açık bırakılmış ve gıda maddelerine erişmek için öne doğru çekilmişti. Mutfaktaki dondurucunun yanındaki tezgahta iki pişmemiş hamburger köftesi, bir bıçak ve bir de kurulama bezi vardı.

"Karnındaki yara, yaklaşık olarak tezgahın yüksekliğindeydi. O aşamadaki hipotezim, Bay Griffiths'in bıçak kullanarak donmuş hamburger köftelerini ayırmaya çalıştığı yönündeydi...”

ADLİ TIP RAPORU

Dedektif Çavuş Stephen Vaughan, adamın ölümünün intihar değil, daha çok 'açıklanamayan bir ölüm' vakası olduğuna ikna olduklarını söyledi.

Vaughan, mahkemeye sunduğu raporunda, Griffiths'in "saldırıya uğradığına dair hiçbir belirti olmadığının" altını çizdi.

Bölge adli tabibi Patricia Morgan, Griffiths'in büyük olasılıkla akşam yemeği pişirmek için dondurulmuş yiyecek hazırlarken bir kaza sonucu öldüğü sonucuna vardı.

Morgan, "Başkalarıyla sınırlı teması olan ve nispeten özel bir yaşam süren Griffiths'in tek bir bıçak yarası var. Bu da arterlerde plak biriktirerek kalbe kan akışını kısıtlamış ve ölümüne neden olmuş" ifadelerini kullandı.