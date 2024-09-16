Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Mike kargo, mürettebat ve yolcuların akıbetine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Muhtemelen silahlarla tarandılar; düşen uçaktan sağ kurtulmayı başardılar, fakat ormanda öldüler. Ya da bir helikopterle kurtarıldılar. En önemlisi de şu ki, kargo ortada yoktu ya da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Uçağın gizemi, kargonun akıbeti de dahil olmak üzere bugüne dek çözülemedi..."