Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Uyuşturucu sevkıyatında kullanılan Pablo Escobar'a ait bir uçak 1966 yılında, Meksika'daki Yucatan Yarımadası'na düştü. Uçak 13 sene sonra bulunduğunda içinde olması gereken pek çok şey eksikti.

Dış Haberler Servisi
16 Eylül 2024 Pazartesi, 16:22
Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Latin Amerikalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'a ait olduğu öne sürülen bir kargo uçağı, 1966 yılında Celestun kasabası yakınlarında düştü.

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Yerel kaynaklara göre uçak, kazanın gerçekleştiği tarihten ancak 13 yıl sonra bulunabildi. Buna rağmen, yetkililer hala uçak, mürettebat ve yolculara tam olarak ne olduğu konusunda net bir fikir sahibi değil...

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Escobar'ın 'kayıp' uçağını ziyaret etmek için kolları sıvayan, Fearless & Far YouTube kanalının kurucusu Mike Corey, üç günlük bir yürüyüşün ardından enkaza ulaştı. 

Mike burada, gözlemlerini konu alan videolar çekti.

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Sarmaşıklarla çevrili uçağa ulaşmak son derece güç olmuştu, zira içinde bulunduğu çalılıklar pek çok zehirli yılan ve böceğe ev sahipliği yapıyordu... 

Mike, zorlu yolculuğunda bunların bir kısmıyla karşılaştı ve büyük tehlikeler atlattı.

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Ünlü YouTuber, ilk iş olarak uçağın etrafını kolaçan ettikten sonra pilot koltuğu, direksiyon simidi ve pencerenin hâlâ sağlam olduğunu; uçağın üst kısmının ise kurşun delikleriyle dolu olduğunu gördü.

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Uçağın içi ise hemen hemen boş olsa da kanadın yakınında, 'kokain varilleri' olabileceğini düşündüğü bazı varillere rastladı. 79 yılında yapılan ilk keşifte, "uçakta olması gereken kargonun yerinde olmadığı ve herhangi bir cesede rastlanmadığı" rapor edilmişti.

Peki, hepsi nereye kaybolmuştu?

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Mike kargo, mürettebat ve yolcuların akıbetine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Muhtemelen silahlarla tarandılar; düşen uçaktan sağ kurtulmayı başardılar, fakat ormanda öldüler. Ya da bir helikopterle kurtarıldılar. En önemlisi de şu ki, kargo ortada yoktu ya da gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Uçağın gizemi, kargonun akıbeti de dahil olmak üzere bugüne dek çözülemedi..."

Escobar'ın 'kayıp' uçağına girdi! İçinden neler çıktı?

Pablo, insanlığa en zararlı zehir tacirlerinden biriydi ve ondan geriye, oğluyla, kaçak durumdayken Washington'daki Beyaz Saray önünde çektirdiği bu fotoğraf kaldı... 1993 yılında Kolombiya polisi ve DEA ajanlarıyla girdiği silahlı çatışmada öldüğünde 44 yaşındaydı.

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