Dört Ayaklı Şehir Çalışmaları Derneği Genel Koordinatörü Yıldırım: Farkındalık kazandırılmalı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 04:00

Hayvan hakları için farkındalık oluşturulması amacıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken Türkiye hayvan haklarında sınıfta kaldı. Meclis’te geçen temmuzda kabul edilen, kamuoyunda “Kanlı Yasa” olarak bilinen Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tartışılırken hayvanseverler yasanın iptali için eylemlerini sürdürüyor.

‘YAŞAMLARI ZATEN ZOR’

Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa,Hayvan Çalışmaları Derneği Genel Koordinatörü, Kadir Has Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Mine Yıldırım Cumhuriyet’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin, 4 milyon civarında olduğu tahmin edilen sokak hayvanlarının haklarını koruma noktasında diğer ülkelere göre geride olduğunu söyleyen Yıldırım, “Katliam Yasası olarak adlandırılan yasanın yıkıcı sonuçlarını hemen görmeye başladık. Devlet- yerel yönetimler eliyle yürütülen şiddet dalgası, cezasızlık ve hayvanları koruma kanundaki eksiklikler bireysel şiddeti de arttırdı. Sokakta yaşayan hayvanların zaten zor olan yaşamlarının belediye ve kanun eliyle daha da daraltıldığını görüyoruz” dedi.

‘HASSASİYET ÇAĞRISI’

Hayvanları koruma gününde farkındalık mesajları verilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Bugün toplumda yüzyıllardır beraber yaşadığımız sokak hayvanlarına reva görülen şiddete artık bir dur dememiz gerekiyor” diye konuştu. Hayvanlarla çocuklar arasında oluşturulan sözde düşmanlığın karşısında durulması gerektiğini kaydeden Dr. Yıldırım, “Çocukların ilk arkadaşı olan hayvanlarla beraber bir arada yaşam kültürünün, kent kültürünün gelişmesine dair mesajlar verilmesi gerekiyor. Topluma şiddete karşı bir hassasiyet çağrısı yapılması ve farkındalık kazandırılmasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.