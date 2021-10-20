Dövüş filmlerinin usta ismi Roy Horan yaşamını yitirdi

Dövüş sanatlarını konu alan filmleriyle tanınan 71 yaşındaki ünlü oyuncu Roy Horan yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:26
Dövüş filmlerinin usta ismi Roy Horan yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

Oyuncu Celina Jade'in babası olan ünlü aktör Roy Horan’ın 12 Ekim’de meditasyon yapmak için gittiği Los Angeles’ta öldüğü açıklandı.

Game of Death II filmiyle adından söz ettiren Horan, 71 yaşındaydı.

ABD doğumlu oyuncu dövüş filmleriyle ün yapmıştı. Horan, 1978 yapımı Eagle's Shadow'da şeytani Rus suikastçi rolünü de oynamıştı.

SON OLARAK 1987 YILINDA ROL ALDI

Hong Kong ağırlıklı çalışan oyuncu son olarak 1987 yılında No Retreat, No Surrender 2'de rol almıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler