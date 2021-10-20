Dövüş filmlerinin usta ismi Roy Horan yaşamını yitirdi
Dövüş sanatlarını konu alan filmleriyle tanınan 71 yaşındaki ünlü oyuncu Roy Horan yaşamını yitirdi.
Oyuncu Celina Jade'in babası olan ünlü aktör Roy Horan’ın 12 Ekim’de meditasyon yapmak için gittiği Los Angeles’ta öldüğü açıklandı.
Game of Death II filmiyle adından söz ettiren Horan, 71 yaşındaydı.
ABD doğumlu oyuncu dövüş filmleriyle ün yapmıştı. Horan, 1978 yapımı Eagle's Shadow'da şeytani Rus suikastçi rolünü de oynamıştı.
SON OLARAK 1987 YILINDA ROL ALDI
Hong Kong ağırlıklı çalışan oyuncu son olarak 1987 yılında No Retreat, No Surrender 2'de rol almıştı.
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