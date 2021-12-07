Drake, iki Grammy kategorisinden adaylığını çekti
Dünyaca ünlü şarkıcı Drake, iki Grammy adaylığını geri çekmeye karar verdi. Variety'nin haberine göre; 35 yaşındaki sanatçının Certified Lover Boy için en iyi rap albümü ve Future ve Young Thug'ın yer aldığı Way 2 Sexy adlı şarkısıyla en iyi rap performansı için aday gösterilmesinden sonra geri çekilme kararı aldı.
Kanadalı rapçi Drake, iki Grammy adaylığını çekme kararı aldı.
Drake, Certified Lover Boy ile En İyi Rap Albümü ve Way 2 Sexy şarkısı ile En İyi Rap Performansı Grammy'lerine aday gösterilmişti. Variety'nin haberine göre Drake, menajerleriyle görüştükten sonra adaylıktan çekildi.
Kararın gerekçesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Drake, 2017 yılında Hotling Bling şarkısında rap yapmamasına rağmen En İyi Rap Şarkısı ödülünü almasına tepki olarak 2018'de More Life albümünün aday gösterilmesine izin vermemişti.
Daha önce bir çok siyah sanatçı, prestijli kategorilerde kendilerine karşı ayrımcılık yapıldığını ifade etmişti. Çok başarılı yıllar geçirilen bazı siyah sanatçıların aday gösterilmemesine dair farklı yıllarda tepki gösterilmişti.
Drake, "Ben bir siyah sanatçıyım, görünüşe göre bir rapçiyim, 'Hotline Bling' bir rap şarkısı olmasa da. Bana uydurabilecekleri tek kategori rap kategorisi, belki geçmişte rap yaptığım için ya da siyah olduğum için" demişti.
2019'da Drake, Kendrick Lamar ve Childish Gambino, törende şarkı söyleme teklifini reddetmişti.
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