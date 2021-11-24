2022 Grammy Ödülleri adayları açıklandı
Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu. ABD'li müzisyen Jon Batiste, 11 dalda aday gösterilerek 64. Grammy Ödülleri'ne damga vurdu. 2022 Grammy ödül töreni 31 Ocak 2022'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da tören düzenlenecek.
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri için adaylar belirlendi. 2022 Grammy Ödülleri'ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek, adaylar arasında liderliği aldı. Onu Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti.
Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri için 31 Ocak 2022'de Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da tören düzenlenecek.
Grammy adayları açıklanırken, yıllardır pek çok şarkıcı tarafından şaibeli bulunan oylama sisteminin de değiştiği paylaşıldı. Müzisyenler daha önce Grammy’nin oylama sisteminin hileli ve yozlaşmış olduğunu iddia etmişti. Zayn Malik, The Weeknd, Kanye West ve Halsey, ödül törenine damga vuran konuşmalar yapmışlardı.
Grammy Ödülleri'nin organizatörleri, mayıs ayında, aday belirleme sürecinden sorumlu "gizli" komiteleri sonlandırdıklarını açıklamışlardı.
İşte 2022 Grammy adayları...
YILIN KAYDI
- ABBA - I Still Have Faith in You
- Jon Batiste - Freedom
- Tony Bennett & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You
- Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches
- Brandi Carlile - Right on Time
- Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)
- Olivia Rodrigo - Drivers License
- Silk Sonic - Leave the Door Open
YILIN ALBÜMÜ
- We Are - Jon Batiste
- Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale
- Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)
- Doja Cat - Planet Her (Deluxe)
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- H.E.R. - Back of My Mind
- Lil Nas X - Montero
- Olivia Rodrigo - Sour
- Taylor Swift - Evermore
- Kanye West - Donda
YILIN ŞARKISI
- Ed Sheeran - Bad Habits
- Alicia Keys & Brandi Carlile - A Beautiful Noise
- Olivia Rodrigo - Drivers License
- H.E.R. - Fight for You
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More
- Silk Sonic - Leave the Door Open
- Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)
- Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches
- Brandi Carlile - Right on Time
EN İYİ YENİ SANATÇI
- Arooj Aftab
- Jimmie Allen
- Baby Keem
- Finneas
- Glass Animals
- Japanese Breakfast
- The Kid Laroi
- Arlo Parks
- Olivia Rodrigo
- Saweetie
EN İYİ SOLO PERFORMANS
- Justin Bieber - Anyone
- Brandi Carlile - Right on Time
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- Ariana Grande - Positions
- Olivia Rodrigo - Drivers License
EN İYİ POP İKİLİ/GRUP PERFORMANSI
- Tony Bennett & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You
- Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely
- BTS - Butter
- Coldplay - Higher Power
- Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ
- Tony Bennett, & Lady Gaga - Love for Sale
- Norah Jones - ’Til We Meet Again (Live)
- Tori Kelly - A Tori Kelly Christmas
- Ledisi - Ledisi Sings Nina
- Willie Nelson - That’s Life
- Dolly Parton - A Holly Dolly Christmas
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
- Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)
- Doja Cat - Planet Her (Deluxe)
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- Ariana Grande - Positions
- Olivia Rodrigo - Sour
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT
- Afrojack & David Guetta - Hero
- Ólafur Arnalds Featuring Bonobo – Loom
- James Blake - Before
- Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs - Heartbreak
- Caribou - You Can Do It
- Rüfüs Du Sol - Alive
- Tiësto - The Business
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM
- Black Coffee - Subconsciously
- Illenium - Fallen Embers
- Major Lazer - Music Is the Weapon (Reloaded)
- Marshmello - Shockwave
- Sylvan Esso - Free Love
- Ten City - Judgement
EN İYİ MODERN ENSTRÜMANTEL ALBÜM
- Randy Brecker & Eric Marienthal - Double Dealin’
- Rachel Eckroth - The Garden
- Taylor Eigsti - Tree Falls
- Steve Gadd Band - At Blue Note Tokyo
- Mark Lettieri - Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
- AC/DC - Shot in the Dark
- Black Pumas - Know You Better (Live From Capitol Studio A)
- Chris Cornell - Nothing Compares 2 U
- Deftones - Ohms
- Foo Fighters - Making a Fire
EN İYİ METAL PERFORMANS
- Deftones - Genesis
- Dream Theater - The Alien
- Gojira - Amazonia
- Mastodon - Pushing the Tides
- Rob Zombie - The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)
EN İYİ ROCK ŞARKISI
- Weezer - All My Favorite Songs
- Kings of Leon - The Bandit
- Mammoth WVH - Distance
- Paul McCartney - Find My Way
- Foo Fighters - Waiting on a War
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
- AC/DC - Power Up
- Black Pumas - Capitol Cuts - Live From Studio A
- Chris Cornell - No One Sings Like You Anymore Vol. 1
- Foo Fighters - Medicine at Midnight
- Paul McCartney - McCartney III
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
- Fleet Foxes - Shore
- Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power
- Japanese Breakfast - Jubilee
- Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams
- St. Vincent - Daddy’s Home
EN İYİ R&B PERFORMANSI
- Snoh Aalegra - Lost You
- Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches
- H.E.R. - Damage
- Silk Sonic - Leave the Door Open
- Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings
EN İYİ GELENEKSEL R&B PERFORMANSI
- Jon Batiste - I Need You
- BJ the Chicago Kid, PJ Morton & Kenyon Dixon Featuring Charlie Bereal - Bring It on Home to Me
- Leon Bridges, Robert Glasper - Born Again
- H.E.R. - Fight for You
- Lucky Daye Featuring Yebba - How Much Can a Heart Take
EN İYİ R&B ŞARKISI
- H.E.R. - Damage
- SZA - Good Days
- Giveon - Heartbreak Anniversary
- Silk Sonic - Leave the Door Open
- Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings
EN İYİ PROGRESSIVE R&B ALBÜMÜ
- Eric Bellinger - New Light
- Cory Henry - Something to Say
- Hiatus Kaiyote - Mood Valiant
- Lucky Daye - Table for Two
- Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington - Dinner Party: Desert
- Masego - Studying Abroad: Extended Stay
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
- Snoh Aalegra - Temporary Highs in the Violet Skies
- Jon Batiste - We Are
- Leon Bridges - Gold-Diggers Sound
- H.E.R. - Back of My Mind
- Jazmine Sullivan - Heaux Tales
EN İYİ RAP PERFORMANSI
- Baby Keem Featuring Kendrick Lamar - Family Ties
- Cardi B - Up
- J. Cole Featuring 21 Savage & Morray – ??My Life
- Drake, Featuring Future & Young Thug - Way Too Sexy
- Megan Thee Stallion - Thot Shit
EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS
- J. Cole Featuring Lil Baby - Pride Is the Devil
- Doja Cat - Need to Know
- Lil Nas X Featuring Jack Harlow - Industry Baby
- Tyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign - WusYaName
- Kanye West Featuring The Weekend & Lil Baby - Hurricane
EN İYİ RAP ŞARKISI
- DMX Featuring Jay-Z & Nas - Bath Salts
- Saweetie Featuring Doja Cat - Best Friend
- Baby Keem Featuring Kendrick Lamar - Family Ties
- Kanye West Featuring Jay-Z - Jail
- J. Cole Featuring 21 Savage & Morray – ??My Life
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
- J. Cole - The Off-Season
- Drake - Certified Lover Boy
- Nas - King’s Disease II
- Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost
- Kanye West - Donda
EN İYİ KLİP
- AC/DC - Shot in the Dark
- Jon Batiste - Freedom
- Tony Bennet & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You
- Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon - Peaches
- Billie Eilish - Happier Than Ever
- Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)
EN İYİ MÜZİK FİLMİ
- Bo Burnham - Inside
- David Byrne - David Byrne’s American Utopia
- Billie Eilish - Happier Than Ever (A Love Letter to Los Angeles)
- Jimi Hendrix - Music, Money, Madness...Jimi Hendrix in Maui
- Various Artists - Summer of Soul
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