DSÖ uyardı: Zayıflama ilaçlarına dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı ülkelerde tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan semaglutid sınıfı ilaçların sahtesi hakkında bir tıbbi ürün uyarısı yayınladı. DSÖ, kilo kaybı için reçete edilen bu ilaca olan talebin arttığını ve aynı oranda sahtelerinin de artığını vurguladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 12:07
DSÖ uyardı: Zayıflama ilaçlarına dikkat!
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DSÖ dün yaptığı açıklamada “DSÖ Küresel Gözetim ve İzleme Sistemi (GSMS), 2022'den bu yana tüm coğrafi bölgelerde sahte semaglutid ürünlerine ilişkin raporların arttığını gözlemliyor. Bu, bazı raporların onaylanmasının ardından DSÖ tarafından yayınlanan ilk resmi bildirimdir” dedi. Semaglutidler, tip 2 diyabetli kişilere kan şekeri seviyelerini düşürmek, kardiyovasküler rahatsızlık riskini azaltmak ve iştahı da bastırdığı için kilo kaybı için reçete edilen ilaçlar olarak biliniyor.

DSÖ, bu sebeplerden dolayı ilaca talebin arttığını ve aynı oranda sahte üretimin de arttığını belirterek sahte ilaçların insan sağlığına zararını vurguladı. DSÖ açıklamasında şu ifadeleri vurguladı;

“Semaglutidler, mevcut yüksek maliyetleri nedeniyle DSÖ'nün diyabet yönetimi için önerdiği tedavilerin bir parçası değildir.

Ayrıca diyabet için semaglutidlerin kan şekeri ve kardiyovasküler risk üzerindeki etkilerine benzer etkileri olan daha uygun fiyatlı tedaviler mevcuttur.”


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