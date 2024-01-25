Uzmanından ‘Zayıflama çayı’ uyarısı: 'Yoğun bakımlarda yatırılan, hayatını kaybeden hastalar fazla'

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:27

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:34

Son yıllarda obezite oranlarının artış göstermesiyle birlikte, zayıflama çayı, hapları gibi ürünlerin kullanımına dair uyarılar da artıyor. Diyetisyen Yaşar Emre Ulushan, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının obeziteyi tetiklediğini belirterek, işlenmiş gıda tüketiminin artmasının obezite oranlarını yükselttiğine dikkat çekti.

Ulushan, özellikle çocukluk çağında işlenmiş gıdalarla obezite ve Tip-2 diyabetin sıkça görülmeye başlandığını vurgulayarak, ailelere çocuklarına sıkça fast food ürünleri vermemeleri konusunda uyarıda bulundu. İşlenmiş gıdalardaki monosodyum glutamat, kafein, nitrit gibi maddelerin bağımlılığa neden olduğunu belirten diyetisyen, bu tür ürünlerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade etti.

SAĞLIKLI ZAYIFLAMA YÖNTEMLERİ

Uzmanlar, zayıflama sürecinde sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sosyal medya veya çevre önerileriyle kullanılan zayıflama çayı, hapı gibi ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Ulushan, bu tür ürünlerin hekim veya diyetisyen kontrolü olmadan kullanılmasının hayati risklere yol açabileceğini ifade etti.

Özellikle sosyal medyada popüler olan ve hızlı kilo kaybı vaat eden ürünlerin sağlıklı olup olmadığına dair şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, kilo vermek isteyenlerin bu konuda uzman hekim veya diyetisyenlerden destek almalarını öneriyor.

SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Diyetisyen Yaşar Emre Ulushan, obezitenin kontrol altına alınabilmesi için işlenmiş gıda tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini belirtti. Halk arasında bilinen çin tuzu, kafein, nitrit gibi maddelerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade eden Ulushan, dengeli ve yeterli beslenmenin kilo kontrolü için önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılması ve düzenli egzersiz yapılmasının obezite ile mücadelede etkili olduğunu söyleyen uzmanlar, kişilere bu konuda profesyonel destek alarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini öneriyor.