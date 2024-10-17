Dua Lipa'dan yeni tarif: Turşu sulu kola
Verdiği ilginç tariflerle dikkati üzerine çeken Dua Lipa, bu sefer turşu suyu ile kolayı karıştırdı.
Daha önce vanilyalı dondurmasına zeytin yağı ve deniz tuzu ekleyerek yemeyi tercih ettiğini belirten şarkıcı Dua Lipa, bu sefer verdiği yeni içecek tarifiyle gündemde.
KOLA İLE TURŞU SUYUNU KARIŞTIRDI
Dua Lipa, tarifini sevenleriyle TikTok üzerinden paylaştı.
TikTok'ta paylaştığı tarifte Lipa, ''Birinci adım; turşu suyu, sonra birkaç turşu'' ifadelerini kullandı.
Lipa, daha sonra kolanın içine birkaç jalapeno biberi de ekledi.
Dua Lipa karışımı hazırladıktan sonrada masada oturan arkadaşlarına içeceğini tattırdı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Peş peşe iki deprem!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Kabul etmemiz mümkün değil'