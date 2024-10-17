Dua Lipa'dan yeni tarif: Turşu sulu kola

Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:27

Güncelleme: 17.10.2024 - 17:56

Daha önce vanilyalı dondurmasına zeytin yağı ve deniz tuzu ekleyerek yemeyi tercih ettiğini belirten şarkıcı Dua Lipa, bu sefer verdiği yeni içecek tarifiyle gündemde.

KOLA İLE TURŞU SUYUNU KARIŞTIRDI

Dua Lipa, tarifini sevenleriyle TikTok üzerinden paylaştı.

TikTok'ta paylaştığı tarifte Lipa, ''Birinci adım; turşu suyu, sonra birkaç turşu'' ifadelerini kullandı.

Lipa, daha sonra kolanın içine birkaç jalapeno biberi de ekledi.

Dua Lipa karışımı hazırladıktan sonrada masada oturan arkadaşlarına içeceğini tattırdı.