Dua Lipa'dan ilginç tarif: Zeytinyağlı dondurma

Yayınlanma: 11.08.2024 - 15:01

Güncelleme: 11.08.2024 - 15:01

BBC Radio1 yayınında verdiği röportajda çikolatalı dondurma sevmediğini söyleyen Dua Lipa, vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuz ekleyerek yemeye bayıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz kasım ayında BBC Radio 1'e verdiği bir röportajda pop yıldızı Lipa, “Çikolatalı dondurmanın o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Vanilyalı dondurmayı alıp üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu koyuyorum. Bunu deneyen pek çok insan oldu ve herkes karanlık tarafa geçti” demişti.

O zamanlar internet kullanıcılarının kayıtsız kaldığı bu açıklama, iki TikTok kullanıcısının bu garip görünen tatlı ve tuzlu kombinasyonu bir akıma dönüştürmeyi başarmasıyla sonuçlandı.

Tarif ise çok basit, Vanilyalı dondurmayı bir tutam zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzuyla beklenmedik bir lezzete dönüştürebilirsiniz.

