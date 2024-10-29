Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı açıkladı: 'Tarifin esin kaynağı Türkiye'den'

Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:37

Güncelleme: 29.10.2024 - 13:39

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyada trend olmuş durumda. Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.

YEDİĞİ ÇİKOLATA TATMİN ETMEYİNCE...

9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi ve böylece Dubai çikolatasını ortaya çıkardı.

ESİN KAYNAĞI BAKLAVA

CNN’e verdiği röportajda, başlangıçta eşiyle birlikte evde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta ürettiklerini belirten Hamouda, Dubai çikolatasını tadan muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine “Baklavadan esinlendim” yanıtını verdi.

NTV'nin aktardığına göre Hamouda, bunun daha önce hiç "küresel bir trend haline geleceğine inanmadığını" da belirtti.

DUBAİ ÇİKOLATASI YAPIMI

İşte evde yapabileceğiniz basit bir Dubai çikolatası tarifi...

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

100 gram sütlü çikolata

50 gram beyaz çikolata

1 yemek kaşığı gül suyu

1/2 çay kaşığı toz safran (isteğe bağlı)

50 gram öğütülmüş antep fıstığı veya badem

Bir tutam deniz tuzu

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eriterek başlayın. Çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Gül Suyu ve Safran: Eriyen çikolatanın içine gül suyunu ve isteğe bağlı olarak safranı ekleyin. İyice karıştırın.

Kalıp Hazırlığı: Karışımı, yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Üzerine beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin ve çikolata karışımının üzerine gezdirin. Bir çatal veya bıçakla hafifçe karıştırarak desenler oluşturun.

Kuruyunca Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş antep fıstığı veya bademi serpiştirin. Son olarak bir tutam deniz tuzu ekleyin.

Soğutma: Çikolatanın kalıpta tamamen soğuması için buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekletin.

Kesme ve Servis: Çikolata katılaştıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.