Dubai çikolatasını tahttan indirdi: Gündemdeki yeni lezzet Dubai pestili!
2024 yılının sonunda tüm Türkiye'de popüler olan Dubai çikolatasının tahtı sallanıyor. Gümüşhane'nin tescilli lezzeti pestil, meşhur çikolatanın yerini alabilir.
Gümüşhane’de son dönemde popüler hale gelen ve hemen hemen Türkiye’nin her ilinin kendi yöresel lezzetlerine uyarladığı Dubai çikolatası pestil ile buluştu. Pestil-köme üreticisi firmanın müdürü Meliha Atalay Ayvaz, Dubai çikolatasının popüler olmasının ardından popüler olan ürünü Gümüşhane’nin coğrafi işaretli ürünü pestile uyarlamak için çalışma başlattıklarını ve ortaya çıkan ürünün çok beğenildiğini ifade etti.
Ürünün hazırlanışında kendi özel tariflerini de kullandıklarını ve bu yeni ürünün büyük talep gördüğünü söyleyen üretici Meliha Atalay Ayvaz, “Dünyada Dubai Çikolatası çok meşhur olunca, biz de bunu neden Gümüşhane’nin pestiline uyarlamayalım dedik ve ilk olarak pestille buluşturduk. Sonra mağazamızda satışa sunduk çok beğeni aldı. Üretime yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Dubai çikolatasının içerisinde biliyorsunuz ki kadayıf var, Antep fıstığı var, tahin var biz de bunları kendi özel tarifimizle buluşturup sarma ve muska pestile uyguluyoruz. Farklı iller kendi yöresel lezzetlerine uyarladı biz de kendi yöresel lezzetimize uyarladık. Bundan sonra Dubai çikolatasının yerini Dubai Pestili alacak” dedi.
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