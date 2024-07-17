Düğün günü tutuklanan gelin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:52

Güncelleme: 17.07.2024 - 16:55

Düğünlere dair sık sık 'özgürlüğünü kaybetmek' üzerine şakalar yapılır. İnsanlar bunun bir şaka olduğunu bildikleri için genellikle kimse dert etmez. Ancak, Meksika’da yaşanan bu olay, şaka olmanın ötesinde 11 yıl 6 ay kadar dert edilecek bir ‘özgürlüğünü kaybetme’ vakası sunuyor.

Meksikalı gelin Nancy Lizeth Rodríguez Guadarrama, 12 Temmuz cuma günü açıklanan cezasıyla, 2 yıl önce işlediği soygun sebebiyle 11 yıl 6 ay özgürlüğünden alıkonuldu.

Tutuklanması, Mart 2022'de Meksika’nın orta bölgesinde bulunan Tenango del Valle'de dört kişi tarafından gerçekleştirilen bir soygunun faili olarak tespit edilmesinin ardından gerçekleşti.

Soyguncular, mağdurun parasını aldı, ancak mağdur suçlular hakkında yeterli bilgi edinerek onları Cumhuriyet Savcılığına ihbar etmeyi başardı. İhbarın sonucunda Rodríguez hakkında, başka bir kadın ve iki erkek suç ortağıyla birlikte soruşturma başlatıldı.

Savcılar, Rodríguez’in Familia Michoacana adlı bir suç örgütünün üyesi olduğunu ortaya çıkardı.

DÜĞÜN GÜNÜ YAKALANDI

Yetkililer, Rodríguez'i 3 Aralık 2023'teki düğün gününde, kiliseye kadar takip etti ve evlilik kutlamaları daha başlamadan onu gözaltına almayı başardı.

Fotoğraflar, Rodríguez'in tutuklanmasının ardından kelepçeli bir şekilde durduğunu ve gelinliğini giydiğini gösteriyor.

12 Temmuz cuma günü, savcıların davalarını başarıyla savunmalarının ardından Rodríguez ‘şiddetli soygun’ suçundan 11 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAMAT KURTULDU AMA…

Bu arada, Familia Michoacana'nın tetikçisi olduğu iddia edilen nişanlısı Clemente Mendiola Martínez, gelinin yakalandığı kiliseden kaçmayı başararak polisten kurtuldu.

Meksika'da yetkililer, damadın da yakalanmasını sağlayacak bilgi için 17 bin dolar (562 bin TL) ödül koymuştu ve 2021 yılından beri tetikçi damadın peşindeydi.

Damat Martínez, Toluca Vadisi'ndeki yerel tüccarları gasp etmenin yanı sıra birkaç kaçırma ve cinayet de dahil olmak üzere daha şiddetli suçlar nedeniyle polis tarafından aranıyordu. Ancak Martínez'in nerede olduğuna ilişkin soruşturma, Meksika'nın Villa Guerrero kentinde arabasında ölü bulunmasıyla ani bir şekilde sona erdi.

Olay yerinde 200'den fazla mermi kovanı bulundu, ancak damadın ölümünden tam olarak kimin sorumlu olduğu belli değil.