Düğünden ilk kareler paylaşıldı: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nun mutlu günü

Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 18:45

Daha önce üç evlilik yapmış ve bu evliliklerden dört kız çocuğu sahibi olan Ilıcalı, yeni hayatını Altunkaya ile birleştirirken, düğün hazırlıklarına dair ayrıntılar sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Ayça Çağla Altunkaya’nın nikâh hazırlıkları sırasında çekilen görüntüleri, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYA YOK

Çift, özel bir törenle evlenmeyi planlarken, davetlilerden düğün anını sosyal medyada paylaşmamalarını rica etti. Siyah tema ile hazırlanan davetiyeler de bu dikkat çekici ricayı içeriyor.

1999 yılında Yalova’da doğan Ayça Çağla Altunkaya, Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümünden mezun. Spor kariyerine de sahip olan Altunkaya, üniversite yıllarında amatör basketbol takımında da yer aldı.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, bu akşam gerçekleşecek törenle, hayatlarını birleştirerek yeni bir sayfa açacaklar.

FUTBOL DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ KATILACAK

Düğüne futbol dünyasından birçok ünlü isim de katılacak.

Acun Ilıcalı’nın düğününe katılacak isimler arasında Ali Koç, Jose Mourinho, Okan Buruk, Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu yer alıyor.