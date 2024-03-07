Dumlupınar’da hasat bu kez ihtiyaç sahipleri için yapıldı

Dumlupınar’da hasat edilen buğdaydan elde edilen un ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:54
Dumlupınar’da hasat bu kez ihtiyaç sahipleri için yapıldı
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Dumlupınar Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde ekilerek hasadı yapılan buğdaydan elde edilen un ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Proje çerçevesinde İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanarak, TİGEM’ den alınan Tosunbey cinsi ekmeklik buğday tohumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait arazide ekilerek hasadı yapıldı. Hasadı yapılan buğdaydan elde edilen un Kaymakamlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.


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