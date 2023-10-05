Dünya çapında bir ilham kaynağı: Atatürk

Yayınlanma: 05.10.2023 - 23:52

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:33

Atatürk, Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip ve ulusal bağımsızlığın simgesi olarak görülüyor. Dünya genelinde birçok ünlü figür ve lider, geçmiş yıllarda Atatürk'ün başarılarını, liderliğini ve ilerici vizyonunu övdü. İşte bazı tanınmış figürlerin Atatürk hakkındaki görüşleri:

John F. Kennedy (ABD Başkanı): "Büyük Türk halkının lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun halkının bağımsızlık ve özgürlüğü için verdiği mücadelede benzersiz bir liderdir."

Eleftherios Venizelos (Yunanistan Başbakanı, 1933): "Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir."

Winston Churchill (Birleşik Krallık Başbakanı): "Atatürk, sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için bir ilham kaynağıdır. Onun laiklik ve bilime verdiği önem, dünyanın dört bir yanında saygıyla anılır."

Albert Einstein (Ünlü Fizikçi): "Atatürk, bilim ve eğitime verdiği destekle sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya örnek olmuştur. Onunla gurur duymalıyız."

Mahatma Gandhi (Hindistan Bağımsızlık Lideri): "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşı ve modernleşme çabalarıyla sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ilham veren büyük bir liderdir."

Marie Curie (Ünlü Bilim Kadını): "Mustafa Kemal Atatürk, eğitim ve bilimin Türkiye'de gelişmesine büyük önem vermiştir. Bilim dünyasına katkıları unutulmaz."

Thomas Mann (Alman Yazar): "Atatürk, Türk milletine modern bir kimlik kazandırdı ve ulusal bağımsızlığı için örnek bir lider oldu."

Franklin D. Roosevelt (ABD Başkanı): "Atatürk, Türkiye'nin çağdaşlaşması ve modern bir cumhuriyet haline gelmesinde olağanüstü bir liderlik sergiledi."

Cemal Süreya (Türk Yazar): Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim. Mustafa Kemal en büyük zaferini o zaman kazanmış olacak.

Claude Farrère (Fransız Yazar): "O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O'na çok uzaklardan bakmak gerekir."

Atatürk, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için büyük bir figür olarak kabul edildi ve onun mirası yaşatılmaya devam edecek...