Atatürk olsa ne yapardı?

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile uygunsuz hareketler yapan 17 yaşındaki çocuğun tutuklanmasıyla ilgili olarak, "Atatürk olsa ne yapardı?" sorusuna yanıt aradı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:14
Atatürk olsa ne yapardı?
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Hürriyet yazarı Savaş Özbey, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisine ilişkin kaleme aldığı yazısında "Atatürk bence 'Getirin o çocuğu bana' derdi. Alır, yurt gezilerinden birine götürürdü" ifadelerini kullandı.

Özbay'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Asla ve asla tutuklatmazdı bence. Çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiş Atatürk bence 'Getirin o çocuğu bana' derdi. Alır, yurt gezilerinden birine götürürdü.

Yakılmış, yıkılmış vatanı gösterip o ana kadar yapılanları, yapmak istediklerini, hayallerini anlatırdı. Birinci vazifesinin neden Türk istiklalini ilelebet müdafaa etmek olduğunu izah ederdi.

Bunun için muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu söylerdi.

Ve emin olun o genç, bambaşka bir milli şuurla bakardı hayata, ülkesine ve milletine.

Eğer bugün bunu gençlerimize aşılayamıyor, bu bilinci kazandıramıyorsak kabahat o çocuklarda değil.Bizde.

O genci derhal salınız, yerine hepimizi tutuklayınız."

İstanbul'daki Marmara İmam Hatip Lisesi'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunan A.E.S isimli 17 yaşındaki çocuk, tutuklama koşulları bulunmamasına rağmen tutuklanmıştı.


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