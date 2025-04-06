Dünya dışı yaşam ihtimali artıyor: Uzayda Dünya okyanuslarının üç katı su keşfedildi

Yayınlanma: 06.04.2025 - 21:01

Güncelleme: 06.04.2025 - 21:01

Uzayda yaşam arayışını heyecan verici bir boyuta taşıyan yeni bir keşif yapıldı. Bilim insanları, Dünya’daki tüm okyanusların toplam hacminin üç katı kadar su buharı barındıran devasa bir gaz ve toz diski tespit etti. Bu çarpıcı bulgu, hem yeni gezegenlerin oluşum sürecini anlamamıza ışık tutuyor hem de başka yaşamların varlığına dair umutları güçlendiriyor.

SU BUHARI YENİ BİR GEZEGENİN HABERCİSİ OLABİLİR

Keşif, Şili’de bulunan ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) teleskobu aracılığıyla gözlemlendi. Araştırmanın merkezindeki genç yıldız, HL Tauri, Dünya’dan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Yıldızın etrafındaki yoğun gaz ve toz diski, barındırdığı dev su buharı kütlesiyle bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Araştırma sonuçları, saygın bilim dergisi Nature Astronomy’de yayımlandı. Bulgulara göre bu kadar büyük miktarda su buharının varlığı, gezegen oluşumu sürecinde önemli rol oynayabilir ve bu gezegenin gelecekte yaşanabilir olma olasılığını artırabilir.

DÜNYA'NIN OLUŞUMUNU ANIMSATAN KOŞULLAR

Araştırmanın başyazarı olan Milano Üniversitesi’nden Stefano Facchini, keşfin önemine dair şunları söyledi:

“Bir gezegenin oluştuğu düşünülen bölgede, adeta okyanuslar kadar su buharının görüntüsünü görmek heyecan verici.”

HL Tauri’nin çevresindeki koşullar, bilim insanlarına göre, 4,5 milyar yıl önce Dünya’nın oluştuğu dönemdeki çevresel koşulları andırıyor. Bu benzerlik, evrenin başka bir köşesinde Dünya benzeri bir gezegenin oluşmakta olduğuna işaret edebilir.

YAŞAMIN TEMELİ YİNE SU

Su, evrende yaşamın temel yapı taşı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle HL Tauri etrafında bu denli yoğun su buharı bulunması, orada şekillenmekte olan gezegenlerin yaşama uygun koşullara sahip olabileceğini düşündürüyor.

Son yıllarda suyun evren içindeki hareketine dair çok sayıda dikkat çekici keşif yapılmış durumda. Örneğin, yakın zamanda Dünya’nın yüzeyinden çekirdeğine doğru yavaş yavaş su sızdığı keşfedildi. Bir başka araştırmacı ise, bugüne kadar bulunan en eski yeraltı suyunu içerek bilim dünyasında tartışma yaratmıştı.