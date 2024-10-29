Dünya ile Ay'ın arasından geçecek! Meteor tehlikesi korkutuyor!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:12

Güncelleme: 29.10.2024 - 11:12

Ayın yörüngesinin bile altından geçecek olan asteroit (2024 UQ1), gökbilim meraklıları ve bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Otobüs boyutundaki bu göktaşı, 148 bin mil uzaklıktan geçecek ve bu mesafe, uzay ölçülerine göre oldukça yakın kabul ediliyor. Uzmanlar, bu tür geçişlerin, asteroitlerin yörüngeleri ve gezegenimize yakınlıklarına dair bilgi sağladığını belirtiyor.

ASTREOİTLER VE DÜNYA

Asteroitler genellikle Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında yer alsa da, küçük boyutları nedeniyle gezegen yörüngelerine yakın geçiş yapabiliyor. İngiltere Spaceguard Merkezi'nden Jay Tate, asteroitlerin gezegenlerle yörüngelerinin bazen kesişebildiğini belirterek bu olayların nispeten sık görüldüğünü ifade ediyor.

Asteroit (2024 UQ1) dışında, 26-28 Ekim tarihleri arasında Dünya’ya daha uzak mesafelerden geçecek olan uçak büyüklüğünde birkaç asteroit daha tespit edildi. Bunlar, yaklaşık 2 milyon ila 4 milyon mil uzaklıktan geçecek ve olası bir çarpma tehlikesi yaratmayacak.

POTANSİTEL TEHLİKE YARATABİLECEK ASTREOİTLER

NASA’ya göre, bir asteroit Potansiyel Tehlike Unsuru (PHA) olarak sınıflandırılabilmesi için 460 feet (140 metre) çapında ve Dünya’ya 4,6 milyon mil mesafeye kadar yaklaşabilir. Böyle bir asteroit Dünya'ya çarparsa, şehir çapında hasara neden olabilir.